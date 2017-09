Un centenar d’escriptors, llibreteres, editors i traductors de totes les edats ha empaperat avui vespre el centre de Barcelona amb versos i frases literàries d’altres escriptors com a protesta per la intervenció dels comptes de la Institució de les Lletres Catalanes i en defensa d’aquesta entitat. La convocatòria l’ha feta l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana en una junta extraordinària i ha tingut una resposta massiva dels lletraferits que en poc més de mitja hora han enganxat més de dos-cents pasquins i se n’han hagut de fer de nous. L’acció s’ha repetit arreu dels Països Catalans amb encartellades semblants d’escriptors a Menorca, Eivissa i València, per exemple.

La intervenció dels comptes de la Institució era quelcom que s’esperava després que fos inclosa com a una de les 300 entitats i organismes sotmesos a una vigilància especial per part del Govern estatal, que havia complicat moltíssim els tràmits burocràtics, ja que cada pagament s’havia de fer amb una declaració responsable de no estar incorrent en delicte.

‘Al matí ja ens havien tallat l’aixeta dels comptes i les reserves de diners que teníem per fer les activitats ordinàries del tercer trimestre han quedat bloquejades’, ha explicat la directora de la Institució, Laura Borràs. Això fa que les nòmines dels treballadors no perillin però sí les aportacions al Festival de Poesia de Sant Cugat, el seminari de traducció de poesia de Farrera o el concert de l’Horiginal i també la celebració dels vuitanta anys de la institució. ‘Mirarem de salvar el que poguem i com poguem, però ara no podem pagar res. És cert que molts dels participants ens han dit que no ens preocupem, que ja ho cobraran quan es pugui, però el que pretenen és paralitzar la realització d’activitats culturals a Catalunya’, ha assegurat Borràs.

A l’Ateneu Barcelonés, indret per a la celebració, els ànims d’indignació es mesclaven amb una certa emoció festiva pel retrobament d’amics i coneguts que feia temps que no es veien. Mentre el porter que controlava els accessos estava desbordat, una corrua de lletraferits omplien galledes per preparar la cola per enganxar els cartells. Entre els que donaven instruccions hi havia veterans com en Joan Rendé o en Francesc Parcerisas, degà de la Institució de les Lletres Catalanes, homes que duen a les seves esquenes moltes encartellades.

La presidenta de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, Bel Olid, ha explicat que ‘la junta s’ha mobilitzat molt ràpidament perquè pensàvem que havíem de fer alguna cosa per la Institució, una entitat creada durant la Guerra a instàncies dels escriptors. Però a més a més era l’hora d’afegir-nos organitzadament al moviment popular en defensa de la llibertat d’expressió i dels drets civils amb una acció col·lectiva i no violenta, com totes les que s’han estat realitzant fins ara’. Entre els textos seleccionats per a l’encartellada hi ha autors de tots els Països Catalans i de totes les èpoques ‘amb una barreja de missatges que van des del més literal en defensa dels drets, fins als més poètics’. Olid ha assegurat que estava convençuda que els escriptors respondrien, però que ‘estic molt contenta de veure aquesta barreja de totes les edats’.

I si bé la cultura s’ha manifestat amb aquesta acció i amb la signatura de nombrosos manifestos que es presentaran els propers dies demanant poder votar en el referèndum, també els escriptors s’estan movent en el marc de la diplomàcia cultural. Així, el Pen-Català està intentant promoure una condemna contra la intervenció espanyola, mentre que per la seva banda, Marina Espasa, coordinadora de l’oficina de Barcelona com a ciutat literària de la UNESCO està promovent una carta perquè les altres vint ciutats literàries facin una declaració de solidaritat amb Barcelona. Espasa va explicar que ‘trobo que aquesta protesta, omplint de paraules d’escriptors una ciutat que és una ciutat literària és tot un encert, la millor manera que tenim de protestar és omplir-ho tot de paraules’.

Just abans de començar a enganxar poesia per les parets de la ciutat –val a dir que algunes botigues es van afanyar a treure els cartells de la proximitat dels seus comerços- s’ha fet una foto de família al pati de carrosses de l’Ateneu. Qui més qui menys tenia ganes de començar la feina ‘i el camí cap a la sedició’. Entre els presents hi havia des de sèniors com Enric Casasses fins a jovençans com Sebastià Portell, en una convocatòria totalment transversal.

Els manifestants s’han dividit en sis grups diferenciats –tants com cubells amb cola i material per enganxar hi havia- i han començat l’activitat després que la directora de la Institució, Laura Borràs i la presidenta de l’AELC, Bel Olid, enganxessin conjuntament un parell de cartells.

I és clar, entre els manifestants, gent amb memòria del present, com Àlex Broch, un dels màxims estudiosos de la nostra literatura que ha assegurat que ‘el meu franquisme s’ha tret la areta després d’una fase de democràcia formal’. També ha assegurat la reacció d’avui ha estat molt bonica i ha assegurat que des del punt de vista espanyol el gran fracàs és no haver acceptat l’Estatut del 2006. ‘Mira una cosa, quan Pedrolo deia que era independentista era l’únic que coneixíem que ho deia. Ara en coneixem una gernació’.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]