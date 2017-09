Set-cents escriptors han signat un manifest a favor del referèndum convocat per l’1-d’octubre: ‘A nosaltres, en tant que escriptors, aquesta crida ens interpel·la com a la majoria de conciutadans’. Consideren que aquest compromís va més enllà del caràcter democràtic i ho llegeixen com una resposta a l’actuació de l’estat espanyol que s’ha produït en els últims dies: ‘La seva resposta –hiperbòlica, entotsolada, d’un hiperlegalisme histriònic, d’un supremacisme arnat– va començar per fer impossible el debat polític serè. I ara ja atempta sense escrúpols contra la llibertat d’expressió i altres drets fonamentals.’

Consideren que no es poden escorcollar impremtes, mitjans de comunicació, prohibir actes públics, ni que s‘‘intimidin’ càrrecs públics. ‘Per això cridem a participar en el referèndum del pròxim diumenge 1 d’octubre. Que cadascú voti el que vulgui. Però que no hi falti.’

Ací podeu consultar la llista de tots els signants:

1. Elisabet Abeyà

2. Sam Abrams

3. Miquel Adam

4. Marina Adillón

5. Aina Adrover

6. Laia Aguilar

7. Xavier Aguilar

AELC Associació d’Escriptors en Llengua Catalana

Ara Llibres

Col·lectiu Pere Quart

Edicions del Bullent

Edicions Saldonar

Editorial Fonoll

elpoblet edicions

Eumo Editorial

Gremi de Llibreters de Catalunya

Pen Català

(Si us hi voleu afegir, escriviu a manifest.escriptors@gmail.com)

