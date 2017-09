Des del Govern, Turull ha assegurat que s’està treballant ‘igual que s’estava preveient’ abans de l’operació engegada dimecres. ‘Davant de cada problema, una solució pensada. Hi ha temps. Tenim un Estat que ens esta rebentant totes les garanties però el més important és que tothom tingui clar on ha d’anar a votar, que se senti convocat i vagin massivament a votar l’1-O’, ha dit.

Davant la possibilitat que hi hagi més detencions i que siguin els consellers o el president els propers, Turull s’ha mostrat tranquil i ha assegurat que ‘no està preocupat’. ‘Pel que hi ha preocupació és per tot el que estan patint molts ciutadans, que són objecte d’escorcoll sense justificació, els mitjans per ser intimidats i veure com s’ha suspès de facto l’estat de dret a Catalunya’, ha afegit.

Pel que també s’ha mostrat inquiet Turull és per si les ‘animalades’ del govern espanyol i les seves decisions acaben amb ‘un tancament del pressupost al setembre, que no permetria governar amb normalitat’ els aspectes del dia a dia. Amb tot, ha garantit que el Govern no pensa cedir i que l’Estat ‘no pot bloquejar’ els comptes de la Generalitat. Igualment, ha explicat que el Govern ha ‘comunicat a les instàncies del Banc Central Europeu tot el que pot posar en risc l’estabilitat a Catalunya i la manera de procedir de l’Estat’.