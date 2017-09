El president dels Estats Units, Donald Trump, ha carregat des del faristol de l’assemblea general de l’ONU contra el ‘règim depravat’ de Kim Jong-un i ha advertit que la paciència del seu Govern té un límit i està disposat a destruir Corea del Nord si augmenten les amenaces. ‘No tindré una altra elecció de destruir totalment Corea del Nord’, ha dit textualment. Després ha suavitzat l’amenaça amb un tímid ‘tant de bo no sigui necessari’

En un to radicalment oposat al del seu predecessor, Barack Obama, i sense indici per a l’error, ja que ha llegit el guió en gairebé tot moment, Trump s’ha estrenat a l’assemblea general vuit mesos després d’arribar a la Casa Blanca, per a transmetre en persona a les delegacions de tot el món alguns dels seus missatges més polèmics.

Així, ha desenvolupat un discurs d’uns quaranta minuts sense treva, i on ha carregat contra els països als quals ha criticat durant aquests últims mesos. En el seu moment més contundent, Trump s’ha adreçat al govern coreà com un grup de criminals i Kim Jong-un com ‘l’home coet’: ‘És hora que Corea del Nord veig que la nuclearització no és un futur acceptable’.

El president nord-americà ha instat la comunitat internacional a fer ‘molt més’ per a contenir l’amenaça que representa Corea del Nord i, en aquest sentit, ha considerat inacceptable que hi hagi països que segueixin col·laborant amb el règim de Kim Jong-un. Trump ha recalcat que és moment d’aïllar completament a Pyongyang.

Iran, ‘exportador de violència’

En el repàs internacional, Trump ha inclòs també crítiques contra un altre dels seus habituals enemics, l’Iran, país al qual ha acusat d”exportar violència, massacres i caos’. Diu que el país parla obertament d’assassinats en massa, promet la mort d’Amèrica, la destrucció d’Israel i la ruïna de molts líders i nacions ‘en aquesta sala’, ha afegit.

‘Continuaran pel camí de la pobresa, el vessament de sang i el terror? O tornarà el poble iranià a les arrels com a centre de la civilització, la cultura i la riquesa, perquè pugui ser feliç i pròsper de nou?’, ha plantejat el mandatari nord-americà.

Trump no ha escatimat crítiques per a l’acord que va permetre un aixecament parcial de les sancions contra l’Iran a canvi de compromisos en l’àmbit industrial i armamentístic. En la seva opinió, es tracta de la pitjor transacció i la més unilateral en què hagi entrat Estats Units“, fins al punt de considerar-la una vergonya.

