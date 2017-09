Els 750 batlles que obertament han donat suport al referèndum de l’1 d’octubre s’han concentrat aquest migdia a la plaça de Sant Jaume, de Barcelona, on han estat rebuts per la batllessa de la ciutat, Ada Colau. Posteriorment, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vice-president, Oriol Junqueras, els han anat a rebre i els han acompanyat al pati dels Carruatges, al Palau de la Generalitat, on alguns d’ells han fet parlaments. Vegeu a continuació la galeria d’imatges de la rebuda als batlles al Palau de la Generalitat.

A continuació us oferim una selecció d’imatges de la concentració de batlles a la plaça de Sant Jaume, i de la rebuda per part de la batllessa i els ciutadans que s’hi han agrupat. Vegeu-ne les fotografies.

