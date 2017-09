Les festes de la Mercè començaran divendres vinent amb el pregó de la filòsofa Marina Garcés i es prolongaran fins dilluns 25, quan acabarà amb un piromusical a l’avinguda Maria Cristina. Enguany, la festa major de Barcelona creix, es descentralitza i s’estén a més barris de la ciutat. La ciutat convidada d’enguany és Reykjavík, capital d’Islàndia.

A més dels espais habituals, la festa major tornarà al parc de la Trinitat i arribarà per primera vegada al parc de Nou Barris i al parc de Sant Martí. Novament, la cultura popular serà el cor de les festes: hi haurà, entre més, balls de bastons, el correfoc, la cavalcada de la Mercè, els balls de nans i gegants, les sardanes i la diada castellera.

La llum i el foc són elements imprescindibles en la Mercè. La platja de la Barceloneta acollirà el XX Festival Pirotècnic Internacional i, com altres anys, l’ajuntament lluirà amb un espectacle de projeccions de llum, aquest any centrat en el món de la dansa. El Mercè Arts de Carrer (MAC) serà un aparador privilegiat de les arts de carrer, del circ, de la dansa, del teatre i de les tecnologies, amb una mostra del talent local i internacional a diferents espais Barcelona. Durant els quatre dies de la festa major, el MAC programarà més d’un centenar d’espectacles.

Pel que fa a la música, es podran escoltar des dels ritmes més alternatius del Barcelona Acció Musical fins als sons clàssics de les formacions simfòniques. La Plaça Major de Nou Barris s’estrenarà com a espai festiu i acollirà propostes de música clàssica amb noms tan destacats com els de la Banda Municipal de Barcelona o l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. S’hi podrà escoltar pop, rock, electrònica, flamenc… i hi haurà espai per a l’experimentació: l’espai BAM – Cultura Viva a la Fabra i Coats de Sant Andreu. Serà un punt de trobada de la música en viu i les noves formes d’entendre la música i les comunitats. En conjunt, la Mercè oferirà música per a grans i per a tota la família, ja que també s’estrenarà el Música en Família al Parc de Sant Martí.

Així mateix, es farà la segona edició d’Associa’t a la festa, amb prop de dues-centes activitats plurals, participatives, singulars i creatives que ompliran la plaça de Catalunya durant la Mercè.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]