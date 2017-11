Les defenses dels consellers empresonats Josep Rull i Jordi Turull, així com el president de l’ANC, Jordi Sànchez, ha presentat davant del Tribunal Suprem els escrits on argumenta que no es complexi cap dels supòsits per a mantenir-los a la presó, tals com el risc de fugida, de reiteració delictiva i de destrucció de proves. A més, l’advocat Jordi Pina demana al magistrat del Suprem Pablo Llarena que els citi a declarar ‘si ho considera oportú’, segons que informen des del despatx.

També se sol·licita que s’anul·li la fiança dels 6,2 milions d’euros imposada per l’Audiència espanyola, ara que la causa s’ha unificat al Suprem i que aquest tribunal no va exigir cap fiança en el cas de la investigació a Forcadell i els membres de la mesa. També ha presentat un escrit en la mateixa direcció la defensa de Meritxell Borràs, que demana que la consellera destituïda pugui declarar d’acord amb el que estableix l’article 400 de la Llei d’Enjudiciament Criminal.

També ha presentat els seus escrits l’advocat dels consellers destituïts d’ERC que estan empresonats –Oriol Junqueras, Carles Mundó, Dolors Bassa i Raül Romeva–. Andreu van den Eynde demana que se citi els seus representats i dóna arguments per a revisar la mesura cautelar de la presó preventiva. Entre d’altres, assegura que els consellers destituïts renuncien a la via unilateral i es comprometen a usar ‘vies de diàleg i negociació’ per portar a terme els seus objectius polítics, als que assegura que no renuncien.

‘Accepten l’aplicació del 155, no renuncien a defensar les seves conviccions polítiques per vies estrictament pacífiques i democràtiques i treballen amb l’objectiu d’aconseguir un acord que permeti posar en mans de la ciutadania la decisió sobre el futur polític de Catalunya’, recull l’escrit. L’advocat també argumenta que no hi ha risc de fugida –ja que, entre d’altres, concorren a les eleccions del 21-D-, i que no poden reiterar en el delicte perquè estan cessats dels seus càrrecs.

De moment, falta per conèixer quins moviments faran els advocats que representen Joaquim Forn i Jordi Cuixart i quins terminis usarà el jutge Llarena per respondre els escrits de les defenses dels consellers destituïts.

