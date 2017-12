El número 1 de la CUP per Barcelona, Carles Riera, ha emplaçat el líder dels comuns, Xavier Domènech, a recuperar ‘la dignitat del 15-M’ i a no ‘claudicar’ davant el constitucionalisme per no ‘apuntalar’ l’estat espanyol. Pel líder cupaire, només així es podrà ‘expulsar físicament’ el feixisme de Catalunya.

Durant l’acte central de campanya de la CUP, que ha reunit més de 2.100 persones al pavelló de la Vall d’Hebron, la candidatura anticapitalista ha exigit a Junts per Catalunya i a ERC d’abandonar l’autonomisme i complir el mandat del primer d’octubre. Al míting també han reaparegut els ex-diputats cupaires Anna Gabriel i David Fernández, que ha assegurat que aquesta vegada serà l’article 155 el que acabarà ‘a la paperera de la història’.

Els cupaires han retret als comuns que hagin abandonat el camí del procés constituent per plantejar una agenda social que consideren que és autonominsta. Riera, els ha emplaçat a recuperar el camí ‘recorregut junts’ per fer ‘destituir el règim del 78’. Ha avisat que al feixisme no se’l ‘transforma’, en al·lusió a una eventual reforma de la constitució espanyola, sinó que ‘se’l combat de cara i se l’expulsa’.

La número dos per Barcelona, Maria Sirvent, també ha advertit Xavier Domènech que investint president Miquel Iceta o reeditant un eventual tripartit s’aconseguirà posar en marxa l’agenda social o implementar plans de xoc contra la crisi: ‘No és possible en el marc del règim del 78’, ha etzibat.

‘Coscubielitzar’, en al·lusió a Joan Coscubiela, és el terme que ha fet servir per criticar els comuns la cap de llista per Lleida, Mireia Boya. ‘Per què enlloc d’estirar junts de l’estaca per tombar-la d’una vegada li posen ciment i l’apuntalen?, els pregunta. Boya creu que els comuns han renunciat a la ‘possibilitat de ruptura’.

En aquest sentit, l’ex-diputat cupaire David Fernández, que ha aparegut aquest vespre en la campanya electoral aquest diumenge, ha recordat als comuns que ‘el 15-M clamava per acabar amb el règim i no per maquillar-lo ni apuntalar-lo’. Al feixisme, ha dit Fernández ‘no el despertem’ perquè ‘mai no ha anat a dormir’. ‘El combatem’, ha sentenciat.

Via unilateral

La CUP també ha aprofitat l’acte central de campanya per insistir en la necessitat d’apostar per la via unilateral per fer realitat la República. Carles Riera exigeix a Junts per Catalunya i a Esquerra Republicana que no tornin a l’autonomisme, que respectin el mandat del primer d’octubre i que desobeeixin, si cal, ‘sense por’.

Riera ha acusat el govern de quedar-se ‘a mig camí’ en el tram final del procés per no haver sabut articular l’energia del referèndum. Els demana que recuperin el compromís per ‘lluitar contra el neofranquisme’.

Abans de conèixer les paraules dels republicans d’aquest vespre, en relació a aquesta qüestió, on aposten per aquesta unilateralitat si l’estat espanyol continua negant-se a escoltar, la número dos de la CUP, Maria Sirvent, ha demanat a Marta Rovira que deixi de ser ‘la crossa de l’antiga Convergència’.

