Funcionaris de Barcelona han elaborat un manifest adreçat a la batllessa, Ada Colau, per demanar-li més implicació amb el referèndum. Alhora, han habilitat una pàgina web per recollir adhesions al manifest. ‘No entenem que hagi emprat la protecció a la institució municipal i als treballadors d’aquest ajuntament com a motiu per a no posar-se de manera incondicional al costat de la Generalitat’, diuen els signants, que es declaren disposats a fer possible el referèndum.

A la web hi ha un formulari d’adhesió al manifest però no s’especifica el nombre d’adhesions ni tampoc les persones concretes que s’hi han sumat. Sota el títol ‘Volem democràcia! Volem votar l’1 d’octubre’, el text celebra que Colau hagi arribat a un acord amb la Generalitat per facilitar que la ciutadania pugui votar, però ho consideren un pas ‘insuficient’.

El manifest remarca que els funcionaris no han estat pas consultats sobre la intenció d’implicar-se en el referèndum. ‘No es tracta de fomentar cap opció en concret, sinó de no coartar el dret fonamental de les persones a expressar-se lliurement. Un dret que qualsevol demòcrata ha de preservar, defensar i posar en valor’, diu el text.

