La CUP ha fet aquest migdia un gran acte de campanya a Terrassa, al Parc de Vallparadís. Milers de persones s’han aplegat per escoltar l’antropòleg Manuel Delgado, els diputats Benet Salellas i Anna Gabriel i el batlle de Marinaleda (Andalusia) Juan Manuel Sánchez Gordillo en defensa del referèndum de l’1 d’octubre i de la independència. Han precedit aquestes intervencions els breus parlaments d’una regidora de la CUP a Terrassa i una portaveu de l’assemblea local d’Arran.

Delgado ha dit que venia a substituir un company seu als Comunistes de Catalunya que no havia pogut venir: Ovidi Montllor. I ha explicat que a EUiA havia decidit de donar suport al referèndum d’autodeterminació, però que ‘els dos putos alcaldes que tenim hi estan en contra’. ‘I això no pot ser! Això és caòtic. I és difícil d’entendre.’ Per Delgado, ‘s’ha desencadenat una energia social descomunal que cal transformar en energia històrica’. I ha afegit que calia ser ‘molt idiota i molt imbècil’ per no veure l’oportunitat i aprofitar-la des de l’esquerra.

‘En un moment com aquest, no podem triar. Les esquerres hem de ser on hem estat sempre. Aquesta és la nostra lluita. No pot ser que no hi siguem.’ L’antropòleg de Barcelona ha explicat que la ‘iaia’ que surt a l’anunci que ha fet circular la CUP aquests últims dies ‘segur que era del PSUC’. ‘Podria ser jo explicant als meus néts la nostra lluita’, ha dit. I és que, per Delgado, ‘rebel·lar-se contra la injustícia no és un acte de llibertat; és un dret i una obligació’. Per acabar, Delgado ha dit que n’havien estat parlant amb l’Ovidi, de tot això.

El diputat Salellas ha denunciat la involució democràtica que es fa més visible que mai aquests dies. ‘Ens trobem defensant coses prèvies a la independència com el dret de llibertat d’expressió, de reunió, de manifestació, la llibertat d’impremta, el secret postal, la llibertat de participació política…’, en una llista interminable de l’advocat de Girona i diputat. ‘No és que el franquisme hagi tornat; és que no ha marxat mai’, ha denunciat Salellas.

El diputat del parlament també ha acusat els ‘suposats intel·lectuals del règim’ que critiquen el referèndum en un manifest de fer els ulls grossos i no denunciar les vint-i-cinc lleis aprovades pel parlament i suspeses pel Tribunal Constitucional. ‘Això és un frau democràtic’, ha dit, ‘que obliden els que denuncien el referèndum’. Salellas ha dit que l’objectiu d’ara és democratitzar-ho tot. I ha explicat que això ho volen fer amb dues idees: la mobilització al carrer i l’escalf internacionalista dels pobles del món.

Per la seva banda, Anna Gabriel ha fet una intervenció que ha fet vibrar els assistents, plena de referències a les lluites obreres i socials de la història de Terrassa, amb noms i cognoms, amb col·lectius organitzats, amb vagues als vapors i a les fàbriques de la ciutat de les xemeneies. Ha dit que totes aquestes lluites eren lluites de dignitat. Gabriel ha explicat que amb el referèndum es torpedinarà el règim del 78 perquè l’estat espanyol i les seves elits viuen dels pobles sense estat. I que és per això que no poden permetre’s la seva independència.

‘Hem vingut a desmuntar el règim del 78; hem vingut a defensar drets i llibertats; no hem vingut a fer partit’, ha dit la diputada anticapitalista. ‘El nostre objectiu és desbordar les lleis i els interessos dels «lobbies»’, ha dit Gabriel, que ha cridat a sumar-se a la lluita pel ‘poder popular’. ‘L’1 d’octubre ha d’obrir la porta a decidir-ho tot i a canviar-ho tot’, ha conclòs l’educadora social de Sallent.

La intervenció més llarga i més esperada ha estat la del batlle de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo. Amb el seu habitual mocador palestí i la barba de marxista històric, Sánchez Gordillo ha engaltat un discurs efervescent i que ha arrencat aplaudiments constants dels assistents. ‘Un dia em van demanar si era d’extrema esquerra. Els vaig respondre que no, que era d’extrema necessitat’, ha dit el batlle andalús. ‘Una nació no és una paraula ni una legalitat. Una nació és el sentiment d’un poble. I les lleis no poden suprimir mai els sentiments dels pobles. Si alguna llei ho pretén, cal eliminar-la i abolir-la’, ha dit Sánchez Gordillo.

‘Quan defensem el referèndum de l’1 d’octubre, defensem el dret de tots els pobles a la seva llibertat’, ha continuat. ‘Contra el que volen fer creure alguns, nacionalisme i internacionalisme no són conceptes contraris. De fet, l’única manera de ser internacionalista és ser nacionalista. No hi ha llibertat ni sobirania actualment. L’estat espanyol és l’ariet que roba la sobirania a Catalunya i a Andalusia. I els mercats i els poders econòmics són encara molt més lladres de sobirania.’ El batlle de Marinaleda, en un discurs que ha lligat com un fet indestriable l’anticapitalisme i la lluita per la llibertat dels pobles, ha dit que ‘l’única forma de lluitar contra el capitalisme és lluitar pel poder polític dels pobles’.

‘La vostra llibertat és la nostra llibertat’, ha afegit Sánchez Gordillo. ‘Vostès són ara la història i ens han de deixar una història de dignitat. Tinc la bandera catalana al pal de l’ajuntament des de la diada. Per molta Guàrdia Civil que despleguin, no podran parar el dret de decidir del poble català.’ El batlle del Col·lectiu d’Unitat dels Treballadors (Bloc Andalús d’Esquerres) ha criticat durament els que s’anomenen d’esquerres a Catalunya i no acompanyen de forma clara i determinada el referèndum d’autodeterminació: ‘Hi ha moments que la neutralitat és complicitat. No entenc una gent que es diu d’esquerres i que no és ara en aquesta lluita. Aquests a qui tremolen les mans i les cames han de saber que no s’hi valen tremolors de cames quan es tracta de defensar els drets i lluitar contra el feixisme que ha ressuscitat a l’estat espanyol.’

L’acte ha acabat amb el públic alçat aplaudint el final de la intervenció de Sánchez Gordillo i amb la resta d’oradors acompanyant-lo a l’escenari alçant els punys. De fons, la cançó aquesta que diu que ‘ho tindrem tot i es parlarà de vida’. ‘Gent de mar, de rius i de muntanyes…’ cap a l’1 d’octubre recuperant sobirania i dignitat.

