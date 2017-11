El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha enviat un missatge als catalans en què ha assegurat que si la majoria dels electors volen que continuï essent diputat, ho serà . ‘Si voleu que sigui al parlament, hi seré, prendré possessió. Tinc tot el dret del món a representar-vos, si voleu que us representi.’

Puigdemont també ha dit que si els catalans volen que continuï essent el president de la Generalitat després de les eleccions del 21-D, ho serà: ‘No hi haurà res que m’impedeixi de defensar els meus drets. […] Si el poble de Catalunya vol que hi sigui, no fallarem.’

Vegeu el vídeo que ha fet públic Junts per Catalunya a Twitter:

📽️ #president @KRLS: “Continuaré sent el president de la Generalitat, si el poble de Catalunya ho vol. No hi haurà res que impedeixi defensar els meus drets”#JuntsXCat pic.twitter.com/NvawTHnSup — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) 27 de novembre de 2017

Puigdemont ha dit que les eleccions del 21-D, malgrat que hagin estat convocades ‘de manera il·legítima, il·lícita’, no li fan por. I ha afegit: ‘Cada vegada que ens posin una urna hi anirem i farem com hem fet tots aquests anys, guanyarem.’ I ha acabat amb un missatge d’esperança: ‘Les coses aniran bé, sobretot si el dia 21 som una pinya en el missatge que enviem i en la voluntat que expressem els catalans.’

