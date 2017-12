El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha exigit al ‘tripartit del 155’ que ‘treguin les seves mans’ de les delegacions de la Generalitat a l’exterior. Recorda que Catalunya té dret a tenir-les, com en tenen els altres territoris de l’estat espanyol i que, si les tanquen ‘les hauran de restablir’. Així ho ha dit durant una videoconferència amb membres de la llista de Junts per Catalunya, en l’acte d’inauguració de la nova seu de la formació. Puigdemont també ha demanat al bloc del del 155 que s’abstingui de prendre decisions que puguin comprometre la legislatura del futur govern.

Quant al programa electoral de Junts per Catalunya, ha destacat que el punt principal és la restitució de la democràcia i de tots els membres del ‘govern legítim’, fet que espera que sigui un punt de coincidència amb altres llistes. En aquest sentit, ha dit que no s’imagina un nou govern sense Oriol Junqueras a la vice-presidència, Jordi Turull, com a conseller de la presidència, o Raül Romeva, com a conseller d’Exteriors. I ha descartat parlar d’un únic candidat sinó de candidats perquè ha assenyalat que les eleccions del 21-D ‘no seran unes autonòmiques normals’.

A la inauguració de la seu de la formació, al carrer Jesús de Barcelona, hi han assistit simpatitzants i membres de la llista de la formació a les eleccions del 21-D com Anna Tarrés, el periodista Eduard Pujol o la cap de campanya Elsa Artadi, entre d’altres.

El president també ha dit que l’altre gran objectiu de Junts per Catalunya serà ‘recuperar el full de ruta’ que s’ha estroncat ‘abruptament, il·lícitament, il·legalment i il·legítimament’ pel ‘cop d’estat del 155’. ‘És evident que hi ha un fil de continuïtat absolut amb la legitimitat del 27 de setembre de 2015’, ha assenyalat.

