Els milers de manifestants que s’han concentrat al centre de Brussel·les han rebut el suport de representants polítics europeus. ‘No callarem fins que es respectin els drets de Catalunya’, han declarat. Tots ells han assegurat que Catalunya té dret a l’autodeterminació i han criticat la postura de les institucions europees després de la repressió de l’1-O: ‘Jean–Claude Juncker i el seu entorn no poden mirar cap a un altre costat.’

El primer de parlar ha estat Ivo Vajgl, eurodiputat eslovè i ex-ministre d’Afers Estrangers, que s’ha volgut disculpar arran de la repressió espanyola. ‘Hauríem de plorar, hauríem de protestar, hauríem de ser al vostre costat’, ha dit. Vajgl ha defensat que els catalans ‘sou gent d’Europa i se us ha de respectar.’ A més, ha assegurat que l’independentisme té el suport dels eslovens: ‘No us podeu ni imaginar els cors que a Eslovènia bateguen amb vosaltres.’

Després ha pres la paraula Jill Evans, eurodiputada gal·lesa, que ha volgut expressar ‘la solidaritat del poble gal·lès. Us fem costat.’ En aquest sentit, ha recordat que el parlament va aprovar ahir una moció de suport al dret a l’autodeterminació dels catalans. ‘Catalunya canviarà Europa encara que aquesta s’hi resisteixi molt. Un procés democràtic, pacífic i conduït per la gent no pot ser ignorat ni aturat amb repressió i violència’, ha declarat. Evans ha defensat un projecte europeu entre iguals perquè la UE dels estats ha fracassat.

Seguidament ha parlat el diputat estonià, Artur Talvik, membre del grup d’amics de Catalunya al parlament. ‘Molts estonians saben el que sentiu avui i desitgen que els vostres somnis es facin realitat aviat de manera democràtica i pacífica’, ha declarat. Talvik també ha anunciat que demà es farà una manifestació davant de l’ambaixada espanyola a Tallinn a favor de Catalunya.

Posteriorment ha parlat el diputat flamenc Peter Luykx que ha denunciat que ‘la credibilitat i els fonaments de la UE estan en risc.’ A més, ha dit que Catalunya té una posició política molt forta i no pot tenir por. ‘Mantingueu-vos ferms’, ha cridat.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]