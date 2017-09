El govern ha penjat la butlleta de votació a la web del referèndum per tal que els usuaris la puguin imprimir. A la secció de material per descarregar hi apareix la butlleta en format pdf i amb la mida oficial de 105 mm per 148,5 mm. Tant la pregunta (Voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república?) com les respostes són formulades en català, en castellà i en aranès. Paral·lelament, a la mateixa secció també es pot descarregar i imprimir el cartell censurat de l’1-O en mida DINA4. Es tracta de l’anunci amb una fotografia on apareix un encreuament de vies i el lema ‘Vas néixer amb la capacitat de decidir. Hi renunciaràs? Ara més que mai, el futur de Catalunya és a les teves mans’. Per accedir amb normalitat a la web del referèndum (ref1oct.eu), l’usuari ha d’utilitzar un proxy per així evitar el bloqueig ‘per odre judicial’ que les grans operadores de telefonia efectua a la web de l’1-O.

