L’operadora telefònica catalana Parlem és una de les poques que no ha restringit l’accés a les webs del referèndum que els usuaris de Movistar i Vodafone no poden consultar des d’ahir. L’operadora catalana ha anunciat que els seus usuaris tenien accés a totes les webs, des d’internet, fix i mòbil:

Us imformem que els clients de Parlem sou lliures per accedir a qualsevol web des d'internet fix i mòbil — parlem (@parlem_telecom) September 16, 2017

No obstant això, la companyia s’ha fet ressò dels passos per a accedir a les webs del referèndum, restringides per altres companyies, que ahir va piular el president de la Generalitat:

En concret, l’odre judicial detalla que les companyies de telefonia espanyoles han de tallar l’accés als dominis ref1oct.cat, ref1oct.eu, referendum.es, referendum.cat, referendumoctubre1.com, referendum.ws, referendumoctubre1.cat, referendumoct1.cat, 1octreferendum.cat i garanties.cat.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]