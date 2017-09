El setge de l’estat espanyol a la web del referèndum no s’atura, i aquestes últimes hores hi ha hagut noves accions judicials encaminades a impedir l’accés a totes les webs alternatives a la web referendum.cat, que ja va ser tancada aquesta setmana. Ara l’estratègia passa directament per ordenar a les companyies telefòniques espanyoles que restringeixin als seus clients l’accés a les webs. Així ho han fet Movistar i Vodafone que han respost això a dos usuaris que preguntaven per què no podien accedir a la web ref1oct.eu:

Hola Toni, soy Coral. Sentimos las molestias, pero no es posible acceder a esta web por órdenes judiciales. Saludos — Movistar España (@movistar_es) September 16, 2017

Hola, solo bloqueamos el acceso a una página web cuando media una orden judicial. Un saludo — Vodafone España (@vodafone_es) September 16, 2017

Ahir al vespre, la justícia espanyola va ordenar el tancament de ref1oct.cat, una altra de les webs del referèndum que van obrir-se després d’haver clausurat la Guàrdia Civil la primera web. La Fundació PuntCat ho va explicar en un missatge a Twitter.

Fa pocs minuts, la Fundació puntCAT s'ha vist obligada a tancar el web https://t.co/BP41VJyD00 per manament judicial — Fundació puntCAT (@puntcat) September 15, 2017

