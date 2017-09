Clam unitari de les forces independentistes a Vic. En un acte que ha omplert el Teatre Atlàntida el PDECat, ERC, la CUP i l’ANC s’han conjurat per fer possible l’1-O malgrat la repressió de l’estat espanyol, i han fet una crida a la resistència i la mobilització pacífica per blindar el referèndum.

La coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, ha dit que a l’acte unitari s’ha demostrat que els partits estan junts pel referèndum. Al seu torn, la secretària general d’ERC, Marta Rovira, ha dit que els alts càrrecs del govern detinguts dimecres van explicar que a les cel·les se sentien les cassoles i les cançons de tot un poble.

Per la seva banda, el regidor de la CUP de Vic Joan Coma ha demanat una vaga general per paralitzar l’economia de l’estat i per reunir la força suficient per encendre totes les alarmes d’Europa. Finalment, el president de l’ANC, Jordi Sànchez, ha assegurat que estan preparats perquè l’estat acceleri la repressió per evitar el referèndum.

