S’acaba d’inaugurar al CaixaFòrum de Barcelona l’exposició ‘Warhol. L’art mecànic‘, la mostra més ambiciosa i completa que s’ha fet mai al país sobre l’artista pop nord-americà. A través de 352 peces es repassen totes les etapes de Warhol, des dels seus primers dibuixos de la dècada de 1950, passant per moltes de les seves creacions més icòniques fins a l’autoretrat de gran format de 1986. Així, fins a finals d’any els visitants podran veure la llauna de sopa Campbell’s, els retrats de Marilyn Monroe, Jackie Kennedy i Liz Taylor així com cinema experimental.

Trenta anys després de la mort d’Andy Warhol l’Obra Social de La Caixa presenta l’exposició que posa èmfasi en les transmutacions que experimenta l’obra de Warhol durant la seva carrera. Així, es pretén abordar la complexa i diversa producció que va portar a terme el nord-americà durant més de tres dècades.

D’aquesta manera, ‘Warhol. L’art mecànic’ ofereix pintures, escultures, dibuixos, serigrafies, instal·lacions, llibres d’artista, pel·lícules, portades de discos, pòsters, revistes i material fotogràfic. Tot plegat procedeix de més de 30 prestadors entre els quals destaca l’Andy Warhol Museum de Pittsburgh, el Museum of Modern Art de Nova York, el Centre Georges Pompidou de París i la Tate de Londres.

La mostra subratlla diversos aspectes de l’obra de Warhol com ara la innovadora manera com aplica la idea de procés a la seva polifacètica obra seriada, els forts vincles entre biografia personal i producció artística que la travessen i la seva originalitat i talent per combinar d’una manera transversal diferents tècniques i repertoris iconogràfics. La proposta del CaixaForum Barcelona analitza com es creen aquestes representacions que s’han inserit en l’imaginari col·lectiu popular contemporani.

L’exposició compta amb totes les etapes de l’artista. Des dels seus primers dibuixos a la dècada de 1950 fins a obres icòniques com ara ‘Before and After’ (1961), ‘Three Coke Bottles’ (1962), ‘Brillo Soap Pads Box’ (1964-1968), ‘Gold Marilyn’ (1962), ‘Liz’ (1963), ‘Mao’ (1973) o ‘Cow Wallpaper’ (1966). L’autoretrat de gran format pintat el 1986 presideix l’entrada i dóna la benvinguda als visitants. També s’ofereixen algunes de les instal·lacions emblemàtiques com ara ‘Silver Clouds’, un espai que compta amb un reflector experimental que evoca a la lleugeresa dels cels i la ingravidesa de l’espai exterior.

