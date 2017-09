L’estat espanyol ha ordenat al Port de Tarragona, de titularitat estatal, que deixés amarrar un vaixell de grans dimensions al moll d’Andalusia. El vaixell, que era un creuer amb capacitat per a vuit-centes persones, ha arribat pels volts de la una del migdia. Prèviament, al moll de Llevant del port de Barcelona, ja hi havia amarrat un vaixell amb capacitat per a mil persones.

Si bé no és el primer cop que arriben aquest tipus de peticions des de Madrid –i sense donar cap tipus de justificació–, és insòlit que hagin enviat un creuer. El ferri de Tarragona és una embarcació comercial anomenada GNV Azzurra, propietat de la naviliera italiana Grandi Navi Veloci. També és poc comú que el vaixell no sigui a la terminal de creuers sinó en un dels molls més amagats i recòndits de la infrastructura portuària.

Pel que fa al cas de Barcelona, inicialment el port no havia donat permís al vaixell per a atracar i fer una estada llarga, però ha rebut una petició oficial del ministeri de l’Interior i la nau ha acabat entrant a les nou del matí. Posteriorment, s’ha fet públic que hi ha dos vaixells destinats al port de Barcelona.

La secció sindical d’amarradores del Port de Barcelona de la CNT ja ha avisat que no eren benvinguts:

Los PORTUARIOS estamos atentos. Muelle Lepanto del @portdebarcelona alojamiento de @policia . NO SOIS BIENVENIDOS! pic.twitter.com/9lNZ25WqyG — Portuaris CNT (@PortuariosCNT) September 20, 2017

Aquest moviment navilier coincideix amb la informació que ha donat TV3, segons la qual les direccions generals de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han ordenat la modificació del règim de vacances, permisos, llicències, jornada laboral i horaris dels efectius que estan destinats a Catalunya o que s’hi han desplaçat en comissió de servei.

