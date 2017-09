L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha denunciat davant dels mitjans de comunicació una ‘vigilància policíaca extrema’ davant de la seva seu des de fa dies. És per aquest motiu, i coincidint amb rumors d’alguns mitjans que apuntaven una immediata intervenció de la policia espanyola i la Guàrdia Civil a la seu nacional del carrer de Marina, que l’entitat ha decidit de treure de la seu tot el material del referèndum: ‘En els últims dies hi ha hagut un assetjament directe a vehicles i persones que han vingut a buscar material del referèndum’, ha dit Jordi Sànchez des de l’exterior de la seu’.

El mateix Sànchez ha valorat l’alliberament dels detinguts en el cop d’estat de dimecres i ha donat per finalitzada la mobilització que des d’ahir hi ha davant de la seu del TSJC: ‘Hi haurà un acte a les sis de la tarda com a final de festa. Immediatament després podran començar amb normalitat les festes de la Mercè.’

