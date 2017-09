L’alcaldessa de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat), Maite Aymerich, ha rebut aquest dilluns la citació de la fiscalia per declarar com a investigada pel seu suport al referèndum de l’1-O el pròxim dijous 21 de setembre a les onze del matí. Al document, signat per la fiscal Ana Magaldi, s’especifica que se la cita per un possible delicte de desobediència.

‘Era qüestió d’hores que m’arribés la citació, com ha passat amb molts altres alcaldes i alcaldesses, i em reafirmo en la meva posició que donar la veu al poble mai pot ser perseguit per la justícia’, ha reaccionat Aymerich. L’alcaldessa de Sant Vicenç dels Horts, d’ERC, va signar el passat set de setembre una comunicació oficial de suport al referèndum on expressava el seu compromís total ‘a fer tot el possible per l’1-O la ciutadania pugui exercir el seu dret a vot’.

