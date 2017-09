Una explosió aquest matí al metro de Londres, concretament a la parada de Parsons Green (Wimbledon) ha deixat un balanç de divuit ferits, la majoria amb cremades, segons que ha assegurat la Policia Metropolitana de la ciutat. Fonts d’Scotland Yard han apuntat que l’incident es tracta com un acte terrorista.

El comissari assitent de la Policia Metropolitana de Londres ha assenyalat que l’explosició ha estat provocada per un ‘artefacte explosiu improvisat’. El cos policíac ha desplegat diversos agents armats al lloc dels fets.

Still unclear but very scary – extremely heavy armed police presence now #ParsonsGreen pic.twitter.com/WkodyNsfk0 — Alex Littlefield (@A_Littlefield) September 15, 2017

La corporació de mitjans audiovisuals britànica BBC apunta que l’explosiu tenia un temporitzador.

Poc després que els cossos policíacs i els serveis d’emergència rebessin l’avís, a les 8.20, del matí, hora local (les 9.20 ací), els agents s’han desplaçat al lloc dels fets, han tancat l’estació i han suspès el servei entre les estacions d’Earl’s Court i Wimbledon. Els serveis d’emergència s’han traslladat al lloc dels fets.

Per les xarxes socials circula una fotografia d’un cubell de color blanc en flames que podria ser l’artefacte del qual parlen els testimonis, però no se n’ha pogut demostrar encara la veracitat. Riz Lateef, periodista de la BBC, ha arribat a l’estació poc després de l’incident i afirma que la gent corria atemorida cap a l’exterior. ‘Tenien talls i cremades’, afirma.

Explosion on Parsons Green district line train. Fireball flew down carriage and we just jumped out open door. pic.twitter.com/pGbfotbfsJ — Rigs (@RRigs) September 15, 2017

El servei d’ambulàncies de la ciutat hi ha enviat diversos efectius i ha emès un comunicat on assegura que la seva prioritat és copsar la gravetat i la naturalesa de les lesions dels afectats.

La primera ministra britànica, Theresa May, ha mostrat suport als ferits i als serveis d’emergència amb una piulada:

PM: My thoughts are with those injured at Parsons Green and emergency services who are responding bravely to this terrorist incident. — UK Prime Minister (@Number10gov) September 15, 2017

En la mateixa línia s’ha pronuciat el cap de l’oposició al parlament britànic, el laborista Jeremy Corbin:

Thoughts with those injured in Parsons Green terrorist incident, and thanks to police, ambulance staff and firefighters who are responding. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) September 15, 2017

Amb un altre to s’ha expressat el president nord-americà, Donald Trump, que ha tractat el presumpte autor de ‘malalt’ i ‘boig’ i ha instat Scotland Yard a ser ‘proactiva’.

Another attack in London by a loser terrorist.These are sick and demented people who were in the sights of Scotland Yard. Must be proactive! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2017

