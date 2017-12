El batlle de Nova York, Bill de Blasio, ha assegurat en una conferència de premsa que l’explosió d’aquest migdia a Manhattan ha estat un intent d’atac terrorista. També ha anunciat un increment de la vigilància de les forces de seguretat en punts clau de la ciutat i ha demanat a la ciutadania que informi la policia de qualsevol informació que pugui ser important per a la prevenció de nous atacs.

La policia de Nova York ha detingut una persona després d’una explosió que hi ha hagut prop de l’estació d’autobusos de Port Authority, a Manhattan. Segons que han informat els bombers de l’estat nord-americà, hi ha quatre ferits com a conseqüència de l’explosió, però no es tem per la seva vida.

S’han evacuat les línies A, C i E del metro i la policia recomana d’evitar les estacions de Port Authority i Times Square. També hi ha restriccions en la circulació de vehicles per la zona.

