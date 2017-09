La manifestació pel finançament just del País Valencià serà finalment el 28 d’octubre a València, segons que han explicat els secretaris generals de CCOO i l’UGT, Arturo León i Ismael Sáez. La mobilització començarà a les sis de la vesprada a la plaça de Sant Agustí, continuarà pel carrer Colón i acabarà a la plaça d’Amèrica.

Quan la manifestació arribi al seu punt final, es llegirà el manifest consensuat amb la Confederació Empresarial Valenciana (CEV), malgrat que la patronal ja va anunciar que no formaria part de la mobilització. Sáez ha denunciat que la CEV ha intentat que el PP s’afegís a la marxa i que, en no fer-ho, la patronal ha declinat anar-hi argumentant que no hi ha consens polític. Sáez també ha advertit els partits estatals d’un possible repunt del nacionalisme si no s’atenen les reivindicacions econòmiques del País Valencià.

Per la seva banda, León ha contestat les crítiques d’Intersindical Valenciana, que es queixava de no haver participat en la redacció del manifest: ‘No es pot debatre un manifest amb 600 entitats’, ha dit. ‘No és un capritx ni hi ha cap propòsit d’anar contra ningú. Es tracta de demanar el que ens correspon’, ha afegit.

Paral·lelament a la marxa, els sindicats organitzaran diverses accions informatives, assemblees i actes per a traslladar la reivindicació d’un millor finançament a les entitats i els partits polítics. ‘L’objectiu és aconseguir la conscienciació en la societat perquè el dia 28 d’octubre se celebri una gran manifestació del poble valencià en defensa de drets que ningú ha de qüestionar’, ha sentenciat León.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]