Nova polèmica a Twitter de la Guàrdia Civil. El cos armat ha piulat aquest matí una notícia del diari El Mundo sobre uns ninots amb els logos del PP, C’s i PSC que han aparegut penjats en un pont de la C-17. A la informació s’explica que els Mossos investiguen els fets. En el piulet, la Guàrdia Civil incorpora un comentari despectiu cap a la policia catalana: ‘Si són els Mossos els que investiguen ens anirem posant còmodes…’

Poc després, el piulet ha estat esborrat i el cos armat ha publicat una disculpa en la mateixa xarxa social. Segons la Guàrdia Civil, l’errada ha estat culpa d’un membre de l’equip de comunicació. ‘Volem demanar disculpes als companys dels Mossos i depurarem responsabilitats’, afegeix.

Un componente de nuestro equipo de RRSS ha cometido un terrible error referente a la noticia aparecida en varios medios sobre unos muñecos colgados de un puente con los logos de PP, Cs y PSC

Queremos pedir disculpas a los compañeros de @mossos y vamos a depurar responsabilidades — Guardia Civil (@guardiacivil) December 1, 2017

Els Mossos han respost gairebé de seguida: ‘Gràcies, Guàrdia Civil. Acceptem les disculpes.’

D’ençà del desplegament policíac extraordinari que va ordenar el ministeri de l’Interior espanyol per evitar l’1-O, la policia espanyola i la Guàrdia Civil no han parat de generar polèmiques a la xarxa. Aquesta setmana, per exemple, el cos armat es vantava d’haver salvat dos muntanyencs al Pirineu aragonès, malgrat que eren independentistes.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]