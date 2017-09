Agents de la Guàrdia Civil s’han presentat aquest matí a l’Ajuntament d’Oliana amb una ordre judicial i han exigit documentació sobre el referèndum del primer d’octubre. És la primera acció d’aquest cos contra un consistori, després d’haver fet escorcolls contra empreses privades.

El batlle de la població, Miquel Sala (PDECat), no era a la casa de la vila quan hi han arribat els agents, sinó que era al jutjat de la Seu d’Urgell donant suport al batlle de Bellver, citat per haver col·laborat amb l’1-O. Segons l’agència ACN, els agents no s’han emportat cap document. La fiscalia de Lleida ha ordenat requeriments d’informació a una trentena més de municipis.

Sala va ser un dels primers batlles de Principat citat a declarar pel seu suport a l’1-O. Tanmateix es va negar a dir res al jutge de la Seu d’Urgell.

