La Guàrdia Civil ha blocat aquesta tarda la web garanties.cat, impulsada per Junts pel Sí i presentada just després d’haver-se fet pública la llei del referèndum. La magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC,) que instrueix la causa contra tot el govern pel referèndum, va exigir ahir que es clausurés aquesta web i el formulari d’inscripció de col·laboradors, segons que havia demanat la fiscalia espanyola. Entre més coses, constava que el cens de l’1-O s’elaborava a partir de les dades de la població de Catalunya, unes dades que elabora l’Oficina del Cens Electoral i que la Generalitat té a l’abast, i la manera com havien de votar els residents a l’estranger.

Així mateix, la jutgessa demanava que s’identifiquessin els mitjans de comunicació catalans que havien inserit publicitat institucional o propaganda sobre la convocatòria del referèndum, a excepció de TV3 i Catalunya Ràdio. En canvi, no va atendre la petició de la fiscalia de fixar fiances per als querellats.

