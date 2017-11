La Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat ha digitalitzat i difós a internet dos-cents cartells temàtics sobre diversos àmbits de la llengua catalana. Són cartells publicats pel govern, el Consorci per la Normalització Lingüística, el TERMCAT i ajuntaments i entitats amb què ha col·laborat, que constitueixen un testimoni gràfic de més de trenta anys de política lingüística a Catalunya.

Tots els cartells es poden consultar a la pàgina web SUROpl, on poden ser cercats, consultats i descarregats en un format apte per a utilitzar-lo com a material didàctic en classes de català, grups de conversa o amb qualsevol altra finalitat relacionada amb l’aprenentatge i el foment de l’ús de la llengua.

La majoria dels cartells del SUROpl són vocabularis profusament il·lustrats, que recullen paraules d’àmbits temàtics determinats, com la casa, els oficis, els aliments o molts altres. El SUROpl també facilita l’accés als cartells en paper, si encara n’hi ha disponibilitat, i facilita el contacte per a sol·licitar-los en alta resolució en cas justificat.

La Direcció General de Política Lingüística, mitjançant el Centre de Documentació, digitalitzarà el conjunt de materials publicats durant aquests anys, susceptibles de ser reutilitzats, per posar-los a disposició del professorat de català, dels professionals de la llengua, dels establiments i del conjunt de la ciutadania. També s’hi incorporaran directament els nous productes que Política Lingüística té en curs i que vagi publicant.

