La CUP portarà aquesta setmana a l’Organització Mundial contra la Tortura i a la Comissió de Drets Humans de l’ONU un informe elaborat per la formació sobre la ‘violència institucional de l’estat espanyol contra el procés d’autodeterminació’ de Catalunya entre 2015 i 2017.

Presentat en roda de premsa pels exdiputats en el Parlament Benet Salellas i Mireia Vehí i l’alcalde de Sabadell, Maties Serracant, i la primera tinent d’alcalde de Cerdanyola del Vallès, Elvi Vila, pretén ser una ‘fotografia de la violència institucional’ i repassa esdeveniments des de la preparació del 9-N.

L’estudi ‘El minotaure del 78’, iniciativa de les alcaldies de Sabadell, Cerdanyola, Argentona, Sant Martí Sarroca (Barcelona) i Soriguera (Lleida), vol fer un ‘inventari de casos repressius’, ha apuntat Salellas, i ha assegurat que altres informes se centren a Barcelona i l’1-O i que aquest també tracta dels mesos anteriors i posteriors.

L’informe assenyala que existeixen a Catalunya 120 persones investigades penalment per procediments vinculats a exercir el dret a l’autodeterminació, que se sumen a les 712 alcaldies, la qual cosa fa un total de 832, ‘de forma majoritària càrrecs electes’, ha apuntat Salellas.

També comptabilitza en 1.066 els ‘lesionats per la violència institucional’ l’1-O en 33 municipis, dels quals almenys 400 han interposat denúncia; així mateix, també xifra en 67 les denúncies per presumptes agressions de l’extrema dreta.

‘Operació d’estat’

Salellas ha considerat que aquesta violència forma part d'”una operació d’estat” que posa en risc drets i busca un efecte desanimador, i ha assenyalat que informar de les vulneracions és la millor manera de recuperar-se.

L’exdiputada Mireia Vehí ha assegurat que l’informe desmenteix ‘la lògica de pacificar’ del PP amb l’aplicació del 155, i demostra que la seva implementació no és una mesura per resoldre la situació.

Ha advertit que el 155 ‘es pugui estirar ‘ad infinitum”, i ha aplaudit que, davant la impossibilitat de tirar endavant mesures, siguin els ajuntaments els que impulsin l’informe.

Ajuntaments, ‘ariet de defensa’

Vila ha assegurat que toca fer un pas endavant als ajuntaments com a ‘ariet de defensa’ de les llibertats i drets, i Serracant ha subratllat que es necessiten eines com l’informe per fer una lectura dels fets.

A més de portar l’informe a Ginebra, Vehí ha dit que de cara a la legislatura vinent s’han de generar instruments garants de drets, ja sigui en forma de comissió d’investigació o mecanismes que ‘reparin els danys causats’ per garantir que no es repeteixin.

