El cap de llista de la CUP per Barcelona, Carles Riera, ha dit que estava disposat a assumir qualsevol de les responsabilitats de govern, fins i tot la presidència de la Generalitat, sempre que fos un govern compromès amb la República. Però ha dit que, si fos el cas, l’assemblea de la CUP hauria de decidir la distribució dels càrrecs dins el govern.

En una entrevista a TV3, Riera ha dit que la CUP es comprometia, ‘fins al moll de l’os, sense límit’, amb un govern republicà i que no contribuiria a la investidura d’un president d’una força unionista. La primera actuació del nou govern, amb el qual es comprometria la CUP, hauria de ser restablir la Generalitat i fer efectiva la República. Riera ha dit que veu impossible un pacte amb l’estat espanyol i que només es pot construir la República per la via unilateral.

Plantar cara a la repressió violenta

Quant a les paraules de la candidata d’ERC, Marta Rovira, sobre una repressió de l’estat espanyol en què hi hauria ‘morts al carrer’, si es fes efectiva la República, ha dit que hi havia centenars de milers de persones disposades a jugar-se el físic, com van fer el primer d’octubre. I ha afegit que la seva formació estava disposada a assumir ‘qualsevol conseqüència’ que es derivés de la situació política. Tanmateix, ha remarcat que la CUP no és partidària de la violència i que la manera de guanyar les batalles no democràtiques és per mitjà de la desobediència popular i no violenta.

Sobirania popular

Riera ha dit que el programa de la CUP pretén ‘garantir la sobirania social i cosir les divisions que té el país’, procedents de la pobresa, la precarietat i la desigualtat. Per fer-ho, ha dit, cal construir una república social, a favor de la classe treballadora, i articular un pla de xoc contra la pobresa, la violència masclista i les desigualtats per raons de sexe, entre més aspectes.

Sondatges i estimacions de vot

Riera no ha donat gaire importància al fet que els sondatges preveiessin una davallada d’escons de la CUP i ha dit que signaria per mantenir els deu diputats al parlament d’aquesta legislatura. I ha afegit que calia mirar endavant i continuar el programa previst, malgrat les previsions de vot.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]