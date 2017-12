La CUP ha denunciat davant la Junta Electoral la negativa de TVE a emetre l’anunci de suport als presos polítics, que era un espot en silenci on es veia el logo d’un home escapant d’uns barrot amb el text ‘llibertat presos polítcs. stop excepció’. La CUP va voler posposar un dia l’emissió del seu vídeo oficial de campanya i cedir el seu espai de propaganda electoral per homenatjar els presos polítics. Després de l’incident, el partit ha demanat a TVE no emeti tampoc el vídeo oficial de campanya que s’havia de començar a difondre a partir d’ahir. ‘Nosaltres seguim dempeus’, ha piulat la CUP al seu perfil a Twitter.

La CUP Crida Constituent denúncia davant la Junta Electoral la negativa de @tve_tve a emetre el vídeo de suport als presos polítics en els espais de propaganda electoral.

Nosaltres seguim #Dempeus! pic.twitter.com/Tb4XHsSJAr — CUP Països Catalans (@cupnacional) December 6, 2017

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]