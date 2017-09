La CUP ha convocat una cassolada per les deu del vespre per a defensar les urnes. Amb el lema ‘Fins que ens deixin en pau!’, els cupaires han assegurat que ‘només criden per veure si ens fan callar’, en referència al govern espanyol i a les actuacions judicials i policíaques contra els preparatius del referèndum.

Ahir l’estat espanyol es va querellar contra el govern en ple i els membres sobiranistes de la mesa del parlament, i va advertir el director de TV3 i els Mossos d’Esquadra. Avui el torn ha estat pels més de 700 batlles sobiranistes, que seran citats a declarar si continuen col·laborant en l’organització del referèndum.

