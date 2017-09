El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, ha assegurat aquest divendres en relació al referèndum de l’1 d’octubre i a la suspensió per part del TC de la Llei aprovada pel Parlament que ‘no hi ha cap tribunal estatal que pugui suprimir drets reconeguts pel dret internacional’, entre els quals, ha dit, hi ha el d’autodeterminació. ‘Tots els organismes internacionals que els correspon legislar dret internacional reconeixen el dret d’autodeterminació i vinculen el dret d’autodeterminació al conjunt dels drets humans’, ha afegit en una entrevista a la Cadena Ser. Sobre la carta que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont; la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i ell mateix han enviat a Mariano Rajoy i Felip VI, ha comentat que ‘sempre hem estat oberts a dialogar’ i ha recordat les ‘múltiples vies’ per arribar a un acord entre les dues parts.

En aquest sentit, ha recordat el recorregut que va tenir l’Estatut després de ser aprovat pel Parlament de Catalunya i el Congrés dels Diputats i ser ratificat en referèndum ‘però finalment laminat i dissipat per una decisió mai ratificada pels ciutadans’, en referència a la sentència del TC; o les ’18 ocasions’ en què s’ha demanat debatre el dret a decidir al Congrés dels Diputats. Junqueras ha criticat que la cambra baixa espanyola sí que accedís, en canvi, a aprovar per lectura única la reforma constitucional per ‘considerar que els serveis socials han d’ocupar un lloc molt relegat respecte a el pagament del deute’ però ‘no estiguin disposats a considerar cap altre aspecte’.

