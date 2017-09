Yusty Bastarreche, el jutge que ahir va prohibir un acte en favor del referèndum a Madrid, va signar el manifest fundacional de la plataforma Libres e Iguales, titulat ‘Espanya viu un moment crític’. Aquest diu, per exemple: ‘El secessionisme català pretén trencar la convivència entre els espanyols i destruir el seu patrimoni més valuós: la condició de ciutadans lliures i iguals. […] No existeix un autèntic debat públic sobre el fons greument reaccionari del nacionalisme ni sobre les conseqüències del seu projecte per a la llibertat, la igualtat i la seguretat dels ciutadans.’ Entre els signants també hi ha Albert Boadella, Federico Jiménez Losantos, Fernando Savater, Hermann Tertsch, UPyD i VOX.

A la pàgina web de la plataforma es pengen cada dia articles d’opinió publicats a la premsa espanyola que critiquen el procés. En una publicació del 2014 hi ha un comentari escrit pel jutge: ‘Sóc magistrat i professor de dret administratiu a la Universitat Autònoma de Madrid. Ja vaig signar el manifest fa un mes, més o menys, però compteu amb mi si penseu que us puc ser útil. La meva condició de magistrat no em permet de participar en actes de partits, però d’associacions ciutadanes, sí. Visca Espanya!’

En la resolució que ha dictat contra l’acte de Madrilenys pel dret a decidir, Bastarreche argumenta que l’acte suspès és una mostra de suport ‘a la llei 19/2017 [llei del referèndum] del Parlament de la comunitat autònoma de Catalunya’. Una norma que considera que el TC ha suspès. El jutge afegeix que, contra la resolució, ‘no hi ha recurs possible.’

‘La cessió del local indicat implica afavorir un acte de suport a una consulta convocada per una llei que ha estat suspesa pel Tribunal Constitucional i, a més, es dirigeix clarament contra la constitució espanyola, ja que la sobirania nacional resideix en el poble espanyol i que el seu sistema de forma política és la monarquia parlamentària’, continua la resolució.

Crítiques contra Manuela Carmena

L’acte de suport a l’1-O s’havia de fer diumenge en un local del districte d’Arganzuela i havia rebut el vist-i-plau de la batllessa madrilenya, Manuela Carmena. Precisament ella, segons que publica eldiario.es, va rebre crítiques per part del magistrat en un fòrum de la carrera judicial. ‘Pensar que aquesta tropa tenen el comandament de les nostres ciutats i viles, i poden arribar al govern d’Espanya… Si almenys tinguessin un aspecte presentable’, escrivia sobre la batllessa el 2016.

