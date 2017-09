La Guàrdia Civil fa gairebé un any que impedeix als Mossos d’Esquadres disposar d’un contingent d’un miler d’armes llargues comprades pel departament d’Interior. En declaracions a RAC-1, el conseller Joaquim Forn ha explicat que el cos compra material un cop l’any i que fins ara no hi havia hagut cap problema. ‘L’última vegada ens van dir que això el 31 d’agost estaria resolt i encara no s’ha resolt’, ha afirmat.

L’ex-conseller Jordi Jané va enviar una carta al ministeri de l’Interior espanyol el 19 octubre demanant autorització per a la compra de metralletes i fusells. A la missiva s’especifica que la voluntat és armar el cos davant de l’amenaça gihadista, ja que el país es troba en una alerta quatre sobre cinc.

El ministeri va respondre a finals de novembre i va donar llum verda a la compra. Tanmateix, avisava que l’operació necessitava l’autorització definitiva de la Central d’Armes i explosius de la Guàrdia Civil. Deu mesos després, el segell de la central per a materialitzar la compra encara no ha arribat.

Forn assegura que ‘hem parlat amb el ministeri i els hem intentat convèncer de la nostra necessitat. No sabem què més podem fer.’ A més, el conseller ha denunciat que no és l’única trava de l’estat amb els Mossos: ‘No se’ns ha inclòs encara a l’Europol.’

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]