Després de la multitudinària manifestació de Brussel·les, catalans i ciutadans nord-americans s’han concentrat sota la neu al Washington Square Park, un parc de Nova York situat al sud de l’illa de Manhattan. La mobilització estava convocada per la ‘Coalició de Nova York pels drets humans a Catalunya’, que es defineix com a ‘una agrupació de periodistes, traductors, treballadors pels drets humans, advocats, investigadors i artistes de Nova York que estan profundament preocupats per l’actual situació de repressió a Catalunya’. Òmnium Cultural i la territorial exterior de l’ANC s’han sumat a la convocatòria.

L’acte, amb un alt component cultural, l’ha presentat Jordi Graupera, doctor en filosofia i professor de la Universitat de Nova York, i Bàrbarà Roviró, investigadora de la Universitat de Bremen. S’han aixecat castells i s’han llegit missatges d’investigadors, professors, activistes i personal sanitari afectats per l’aplicació de l’article 155. Mary Ann Newman, lingüista co-presidenta del comitè de traductors del PEN, i la traductora Mara Faye Lethem han llegit poemes.

December 09 NYC Protest for Catalonia – Washington Square Park by @nycatalonia FREEDOM FOR CATALAN POLITICAL PRISONERS AND RESPECT FOR CIVIL, POLITICAL AND HUMAN RIGHTS pic.twitter.com/DYv6sblw9G — ANC New York (@ancnyc) 9 de diciembre de 2017

Vegeu ací una galeria de fotografies fetes per l’ANC de Nova York:

