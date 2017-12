Abans de comparèixer per primera vegada davant el públic després de sortir de la presó d’Estremera, Josep Rull i Jordi Turull han visitat la seu de campanya de la candidatura Junts per Catalunya, de la que ells formen part. VilaWeb ha pogut accedir a l’interior i presenciar la rebuda que han tingut els dos ex-consellers. Entre els presents hi havia el batlle de Valls Albert Batet, la directora de campanya de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, entre d’altres, la candidata Anna Tarrés o Josep Maldonado.

Rull ha parlat amb els seus companys de candidatura i els ha explicat algunes de les vivències de la presó. Per exemple, l’impacte de veure els altres ex-consellers amb els grillons posats, ja que a l’entrar a la presó, Rull anava en una furg0neta sol.

