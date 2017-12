Els consellers Jordi Turull i Josep Rull, destituïts pel govern espanyol, s’han conjurat per alliberar el vicepresident Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, encara empresonats. En una roda de premsa a l’edifici Imagina de Barcelona aquest dimarts al matí, els números 4 i 6 -respectivament- de la candidatura de Junts per Catalunya (JxCat) per Barcelona han assegurat que dedicaran cos i ànima en la campanya per alliberar-los, restituir Carles Puigdemont com a president de la Generalitat, així com tot el Govern. Emocionats pel seu alliberament, i ‘tristos’ pels quatre dirigents independentistes que encara estan empresonats, Turull i Rull han rebut l’escalf del propi Puigdemont, de Clara Ponsatí, Toni Comín i Lluís Puig. El president i els consellers destituïts han connectat en directe des de Brussel·les per celebrar l’alliberament dels seus dos companys d’executiu, i s’han sumat al prec de no parar fins que s’hagin alliberat també Junqueras, Forn i els ‘Jordis’.

‘Sapigueu que estem absolutament emocionats per tot el que heu pogut sentir. Ens teniu al vostre costat i esperem poder recuperar aviat la normalitat’, els ha dit Puigdemont. Ponsatí ha dit estar molt orgullosa d’ells i Comín ha ja dit que necessita trucar-los ben aviat per a poder parlar amb ells: ‘Li tornarem la llibertat a tothom: als presos, a vosaltres, que encara no la teniu plena, i al conjunt del país. Aconseguirem la llibertat tots junts, no en tingueu cap dubte’. Puig, per la seva banda, ha dit que des de Brussel·les faran l’impossible perquè el 21-D la victòria ‘sigui aclaparadora’. ‘El 21-D ho celebrarem junts.’

‘Se os ha acabado la tonteria’

Josep Rull i Jordi Turull han explicat alguns dels elements de la seva vivència durant els més de trenta dies que han estat a la presó. ‘Ens han volgut humiliar, però no ens hem deixat humiliar. Sortim amb la nostra dignitat, les nostres conviccions i els nostres ideals més forts que mai’. Per exemple, Rull ha explicat que quan estaven declarant davant de la magistrada Carmen Llarena, aquesta mirava el mòbil. ‘Li vàrem haver de cridar l’atenicó més d’una vegada’.

Després de dictar-se la interlocutòria per la qual havien d’ingressar a presó, els van emmanillar, els van baixar als calabossos de l’Audiència espanyola, els van escorcollar i els van treure totes les pertinences. Els anells també. ‘Era la primera vegada que em treia l’anell, d’ençà que em vaig casar l’any 2000. Ens ho van treure tots, excepte la dignitat’.

El trasllat a la presó també va ser dur, però en el seu cas, Rull diu que els funcionaris el van tractar bé. Però en arribar a la presó de Navalcarnero, presó a la qual se’l va traslladar inicialment, Rull que diu va tenir una ‘molt mala experiència’: ‘Només els dic dues frases d’un dels funcionaris que em va fer la recepció: ‘Se os ha acabado la tonteria’. I després de lliurar-me la interlocutòria de la jutgessa: ‘Te vas a pasar tanto tiempo aquío en la cárcel, que que aprenderás de memoria este auto’. Finalment, Rull va ser destinat amb els altres consellers a Esytremera, i ha explicat que els funcionaris els van tractar molt bé. Sobre els companys de mòdul: ‘Hem vist tones i tones d’humanitat’.

Els aplaudiments dels presos

Turull ha dit que el dia d’ahir va ser molt emotiu perquè en marxar de la presó, tots els presos els van aplaudir: ‘Ens van aplaudir i ens van abraçar. I ens van dir: ‘Es que sois normales”. Allà hi ha gent condemnada per delictes molt forts, però hi havia molta humanitat. ‘Vàrem ser uns més’.

Per part dels funcionaris, diu que no tenen cap queixa i que fins i tot, algunes coses les feien a contracor: ‘Ahir, per exemple, quan ens vàrem assabentar per la televisió que alguns no sortirien, vàrem demanar per clemència, si ens deixaven veure el conseller Forn i el vice-president Junqueras. Els funcionaris volien, però no podien’. Finalment els advocats van poder fer les gestions pertinents i van poder-los veure: ‘Els vàrem poder abraçar i només els vàrem dir una cosa: Us traurem d’aquí.’

Abans de l’acte, Rull i Trull han visitat la seu de campanya i han saludat companys de partit:

