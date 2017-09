El conseller d’Interior, Joaquim Forn, creu que els Mossos d’Esquadra s’estalviaran el supòsit d’haver de detenir els batlles que no vulguin comparèixer a la fiscalia quan se’ls citi per anar a declarar per voler col·laborar amb el referèndum de l’1 d’octubre. En declaracions a RAC1, Forn ha destacat que la majoria dels batlles han anunciat que aniran a declarar i, de tota manera, ha assegurat que buscaran ‘una manera tranquil·la’ per als que s’hi neguin. El conseller ha assenyalat que el preocupa més ‘per què es posa els Mossos d’Esquadra en el centre’ i l”interès per pressionar-los’ i ha afirmat que ‘hi ha gent, començant per persones de l’estat espanyol, que no han acceptat el paper dels Mossos en la crisi dels atemptats, amb un paper reconegut per molts mitjans internacionals com a policia d’estat’. ‘S’aprofita l’1 d’octubre per pressionar els Mossos. Nosaltres sabrem respondre i fer les coses ben fetes’, ha reblat.

Sobre l’ordre de la Fiscalia Superior de Catalunya d’evitar els preparatius i celebració de l’1-O, Forn ha afirmat a RAC1 que la ‘prioritat del govern és perseguir els terroristes [no urnes i butlletes] i per això hem de tenir recursos humans i materials’.

El conseller espera que no es demani als Mossos que s’impedeixi l’acte d’inici de campanya a favor del ‘sí’ aquest dijous a la nit a Tarragona i ha destacat que ell hi anirà perquè és un ‘acte lliure’. Forn també ha admès que hi ha més presència de la Guàrdia Civil i la policia espanyola i ha afirmat: ‘Deuen estar buscant urnes’.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]