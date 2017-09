La hipèrbole, les expressions fora de to i barrejar unes coses amb unes altres són trets característics del tractament que fan una bona part els mitjans espanyols del procés independentista català. Les comparacions amb el nazisme, amb cops d’estat, amb el totalitarisme, són incomptables, i han sortit de mare arran de la convocatòria del referèndum. Ja no hi ha límit: la defensa de la constitució espanyola i de la unitat d’Espanya justifica qualsevol discurs.

Avui agafem un exemple simptomàtic de l’assumpció d’un relat que consisteix a vincular l’independentisme, i ara ja les institucions catalanes, amb els pitjors mals del món. Avui el programa Espejo Público d’Antena 3, presentat per Susanna Griso, ha convidat a parlar del ‘órdago independentista’ (‘el desafiament independentista) un ‘expert informàtic’, Manuel Huerta, que ha acabat dient que el que fa el govern català per mantenir la web del referèndum visible és ‘una estratègia que utilitzen entitats mafioses, de crim organitzat i Estat Islàmic’. Vegeu-ho des de 1 hora i 8 minuts d’aquest vídeo.

La posada en escena que fa Espejo Público és impactant, perquè presenta el cas dels independentistes que fan servir totes les argúcies per a poder consultar la web del referèndum com si el contingut que hi hagués fos delictiu, com si els responsables de mantenir-ho fossin individus malèfics que viuen a l’ombra i que mouen uns fils complicats d’entendre però que amenacen les nostres llibertats.

Una veu en off greu sota una música de tensió i intriga, diu: ‘Cerquem webs amb informació detallada del procés. Les mateixes que la Guàrdia Civil ha blocat per ordre judicial’.

En el reportatge, el periodista que visita al despatx l’expert informàtic li pregunta: ‘què heu descobert?’ I aquest respon: ‘Si intentem navegar des de qualsevol IP espanyola ens trobarem la circumstància que qualsevol origen espanyol té blocat l’accés a aquesta pàgina. Però si simulem navegar des de qualsevol altre país la web és accessible, amb tots els seus links.’

Diu el reportatge que ‘Puigdemont mateix, a través de Twitter, revelava com accedir a aquestes webs.’ I el delicte, en pantalla: ‘Aquí tenim una de les webs blocades i que, tot i així, continua funcionant.’ L’expert diu: ‘Sí, sí, aquí tenim tota la informació sobre la famosa descàrrega de les paperetes, les instruccions per anar a votar…’ I situen en el mapa del món ‘els servidors independentistes’.

Esglai, perquè ‘blocar la web a nivell internacional trigaria mesos’. La veu greu confirma la naturalesa delictiva de tot plegat, dient: ‘Oculten el seu anonimat. Una forma d’operar semblada al cibercrim’.

És el moment en què l’expert deixa anar la seva gran anàlisi: ‘Aquesta mena d’estructures les utilitzen des d’entitats mafioses, de crim organitzat, és un modus operandi molt semblant al de l’ISIS. Quan van tombant coses ja tenen una sèrie de coses preparades.’

Tot molt normal.

Bé, n’hi ha que encara van més lluny:

I no és un ‘fake’. Comproveu-ho ací.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]