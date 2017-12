‘Emotiva conversa amb la Cristina, una dona amb una gran fortalesa. La seva família de Balsareny ha patit un terrible cop, han intentat cremar el seu habitatge per tenir penjada una bandera d’Espanya en el seu balcó’. La campanya electoral comença avui a la mitjanit, però el PP fa dies que intenta de captar vots. Així ho va fer aquest cap de setmana el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, qui va transmetre ànims a través del telèfon a Cristina Arias, una veïna de Balsareny que denunciava haver estat víctima d’un atac. Aquesta història l’han replicat molt mitjans, amb conseqüent ressò mediàtic. Tanmateix, darrere aquesta veïna s’amaguen vincles amb l’extrema dreta que no apareix en totes les informacions.

Emotiva conversación con Cristina, una mujer con una gran fortaleza. Su familia en #Balsareny ha sufrido un terrible golpe, han intentado quemar su vivienda por tener colgada una bandera de #España en su balcón. Nos tienen a su disposición para lo que necesiten. MR pic.twitter.com/RWmcwBDvNp — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) December 2, 2017

La notícia s’ha publicat als principals mitjans espanyols i agències de notícies; vegeu-ho, per exemple, a El Mundo, La Vanguardia o Antena 3. Els altres titulars són molt semblants i diuen: ‘Atacada a Balsareny una casa que tenia una bandera d’Espanya penjada al balcó’. Des de Ciutadans també han aprofitat l’incident per a transmetre el seu escalf a la veïna de Balsareny. Vegeu els piulets d’Albert Rivera i Inés Arrimadas.

No puede haber ni un solo lugar de España donde un ciudadano no pueda mostrar con libertad nuestra bandera constitucional. Todo mi apoyo a la familia que sufrió hoy la agresión en #Balsareny. El #21D hay que ganar en las urnas a los intolerantes https://t.co/y0rKQoZ4Ak — Albert Rivera (@Albert_Rivera) December 2, 2017

Todo nuestro apoyo a la familia de Balsareny ante el intolerable ataque sufrido hoy, por el simple hecho de lucir la bandera española. Lamentable muestra de la fractura social que vivimos en Cataluña a la que debemos poner fin https://t.co/PdLufsv95G — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) December 2, 2017

Espejo Público no ha deixat escapar la història i avui ha entrevistat Arias en directe. Ella mateixa relata que els presumptes atacants haurien intentat de cremar la bandera d’onze metres que tenia penjada al seu balcó. Com que no ho varen poder aconseguir, van cremar una altra bandera al portal del bloc de pisos. Qui l’entrevista és el periodista Albert Castillón, pròxim a Ciutadans i que se l’ha vist col·laborar en diferents actes del partit liderat per Albert Rivera:

Arias explica que ella i la seva família han estat ‘amenaçats, coaccionats i insultats’. ‘Ens estan dient que formem part d’un grup d’ultra dreta, quan això no és així’, diu en directe. ‘Encara estem esperant la trucada del batlle del poble. El mateix batlle que és d’ERC. Continua sense aparèixer i sense demanar com estem’. I afegeix: ’S’està acumulant un conjunt d’odi per part del batlle’.

Malgrat la denúncia pública i la cobertura mediàtica que han rebut els incidents, Cristina Arias no ha presentat cap denuncia als Mossos d’Esquadra. Fonts internes del cos es mostren sorpresos per la decisió i expliquen que és molt estrany no fer-ho. No hi ha cap rastre de l’autor dels fets, però sí de Cristina Arias. Tal com va destapar el compte de Twitter @CNICatalunya, és simpatitzant de l’organització d’ultradreta Hermandad Hermanos Cruzados, tal com es pot veure en aquesta fotografia que ella mateixa tenia penjada a Facebook i que ja ha privatitzat.

Hermandad Hermanos Cruzados va organitzar recentment a Manresa i juntament amb l’entitat d’ultradreta Somatemps, una manifestació que portava per nom ‘El Bages es queda’. Entre els presents també hi havia membres coneguts de l’organització espanyolista Democracia Nacional. En finalitzar la manifestació, tres ultres van agredir un veí de Castellgalí, que va haver de ser tractat a l’Hospital Sant Joan de Déu de la capital del Bages.

Fa una setmana la família de Cristina Arias va denunciar una suposada agressió al seu fill per haver arrencat cartells en suport als presos polítics, del CDR de Balsareny. L’home acusat d’agredir el nen també ha denunciat el menor per danys a casa seva, segons que explicava Nació Digital. Denuncia que va ser el noi i la seva germana els que es van dirigir a ell, la seva esposa i la seva filla amb insults.

Una parella amb antecedents

Però aquests no són els dos únics fets pels quals hauria estat protagonista aquesta família. A banda del presumpte incendi i la presumpta agressió al fill, la parella de Cristina Arias, Jordi Cervantes, seria l’home que fa una setmana va insultar de forma ostensible un grup de muntanyencs que volien fer-se una foto al cim del Collbaix amb una estelada, segons que assegura Nació Digital Manresa.

El grup de gent, del Centre Excursionista de Vilafranca del Penedès, hauria identificat Cervantes com la persona que els va increpar amb insults com ‘malfollada’, ‘terroristes’, ‘colpistes’, ‘sediciosos’, ‘cabrons’ o ‘si tornés Franco no en quedaria cap’.

Cervantes també ha estat notícia avui. El batlle de Balsareny, Isidre Viu, l’ha denunciat i l’acusa d’haver participat en l’escarn que va patir ahir davant del seu domicili. Cap a les cinc de la tarda una quarantena d’ultres van cremar estelades i van llançar ous contra casa seva. Aquests incidents es van produir uns dies després de l’incident que va patir la família Arias.

Llibertat al ‘pres polític’

A la xarxa es pot comprovar que tant Cristina Arias com la seva parella, Jordi Cervantes, tots dos són defensors de la unitat d’Espanya i així ho demostren freqüentant concentracions d’aquest tipus. El 12 d’octubre van oferir aquesta entrevista en la qual denuncien que arran del procés d’independència s’ha empresonat ‘molta gent’, inclòs un amic seu anomenat Raúl Macià, al qual valoren com un pres polític: ‘Tot per defensar la seva pàtria, per defensar els nostres pobles’.

El que no expliquen en l’entrevista és que Macià és conegut a la comarca del Bages pels diversos actes delictius que ha protagonitzat durant l’últim abys. Sentenciat a deu anys de presó per robatoris i tràfic de drogues, el mes de febrer va ser reconegut com la persona que va arrencar el rètol ‘Municipi per la independència’ de l’entrada del poble de Sallent. El vídeo es va convertir en viral i els veïns del poble el van identificar al cap de pocs dies. La Policia Local de Sallent el va denunciar per un presumpte delicte contra el patrimoni amb l’agreujant de sentiment d’odi i com a conseqüència, el jutge li va retirar el tercer grau, fet que el va obligar a tornar a la presó.

Uns mesos més tard, Macià va tornar a actuar i ho va fer en nom de VOX, partit del qual és afiliat. Aquesta vegada va ser al seu poble, Balsareny, a sis quilòmetres, de Sallent. Va enfilar-se al balcó de l’ajuntament des del sostre del seu cotxe i va col·locar la bandera espanyola entre la Senyera i la bandera municipal. Dies més tard va tornar a Sallent per a despenjar una estelada d’un fanal i ell mateix va compartir el vídeo a Facebook. Així i to, ara ja no és possible visionar-lo.

Dos valientes afiliados de VOX en Balsareny tienen más 🍳🍳 que toda la Delegación del Gobierno en Cataluña. Hechos y no palabras. pic.twitter.com/sZXGSczm3i — VOX Barcelona (@vox_barcelona) August 28, 2017

El periodista d’Espejom Público abans citat, Alberto Cstillón, el va entrevistar per un programa de Ràdio Intereconomia. ‘Els que no acotem el cap, no ens deixem sotmetre i combatem el caciquisme que es practica a Catalunya, patim les conseqüències. Vivim en terra hostil’, denunciava a través del micròfon.

La seva última actuació va ser la nit del 10 de setembre. Ell, juntament amb un grup de quinze persones, es va presentar a la plaça de la Mel de Balsareny per increpar els organitzadors de la Marxa de Torxes i per intentar impedir l’acte. Els mossos el van denunciar per intentar boicotar la celebració tot aplicant l’article 514.4 del codi penal, que castiga les persones que intenten impedir el legítim dret de manifestació o que en pertorben greument el desenvolupament. Els mossos també van denunciar un altre dels congregats perquè duia a sobre una arma prohibida –dues barres lligades per una cadena, una arma coneguda amb el nom de ‘munchaco’, segons que informava Regió 7–.

A causa d’aquest cúmul d’incidents el jutge el va retornar altra vegada al segon grau i Macià va reingressar provisionalment a la presó, on encara compleix condemna per tràfic de drogues i robatori. El passat 19 d’octubre l’entitat d’ultradreta espanyolista Somatemps va publicar en exclusiva una carta de Macià des de la presó i en la qual es dirigia al batlle del seu poble. ‘Des de la presó presó, Isidre Viu, només vull dir-te que estic viu i que mantinc les meves idees inalterables i encara amb més fermesap. Ni jo ni la gent del poble deixarem que impongáis vostre cop d’estat totalitari i anticonstitucional’, li deia.

