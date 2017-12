ERC serà la força més votada a les eleccions del 21-D, seguida de Junts per Catalunya i PSC i Ciutadans, segons l’enquesta elaborada per l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) durant el mes de novembre. En intenció directa de vot, els republicans obtindrien el 21,3% del suport del cens electoral, seguits de JxCat (12,6%), i després per PSC i C’s, que pràcticament empatarien en vots (11,8% i 11,7%, respectivament). La CUP té en aquesta enquesta el 4,1% de suport i el PP, el 3%. La suma del vot independentista, sobre el cens, seria del 38%, i la del vot unionista, del 26,5%. Catalunya en Comú obtindria el 9,7% del suport. Cal tenir en compte que en aquesta mateixa enquesta hi ha un 15,2% dels enquestats que diu que no sap qui votarà, i que un 4,3% diu que no votaria.

L’enquesta també mesura fins a quint punt l’increment de la participació que es preveu per al 21-D pot afectar els partits. I conclou que aquells més afavorits per l’augment de la participació serien, per aquest ordre, Ciutadans, el PSC i Catalunya en Comú. En canvi, entre els nous votants qui en trauria més profit seria ERC.

També demana sobre el resultat que obtindria avui un referèndum sobre la independència de Catalunya. El resultat és aquest: un 47,4% (del cens, no de la participació) diu que votaria sí; un 37,1%, no; un 10,3% no votaria; un 1.1% votaria en blanc i un 4,1% diu que no ho sap.

L’enquesta també demana sobre la declaració d’independència del 27 d’octubre: el 47,7% hi està molt en desacord o bastant en desacord. El 35,9% hi està molt d’acord o bastant d’acord. I hi ha un 14,1% que no hi està ni d’acord ni en desacord.

I sobre la intervenció de la Generalitat amb l’aplicació del 155, el 73,7% hi està en desacord, o molt o bastant. I un 14,8% hi està molt o bastant d’acord. El 8,9% diu que ni s’hi oposa ni ho aprova. El 50% dels qui diuen que votaran el PSC el 21-D s’oposen a la intervenció de la Generalitat per part del govern espanyol, per un 32% que l’aproven i un 16% que no hi estan ni a favor ni contra. També gairebé un 30% dels votants de Ciutadans desaproven el 155 i un 18% dels del PP.

Vegeu ací tots els resultats del sondatge:

