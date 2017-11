Ja ha passat un mes d’ençà que el govern espanyol va intervenir la Generalitat a través de l’aplicació de l’article 155 de la constitució espanyola. Un mes durant el qual les conselleries s’han hagut d’adaptar als ritmes de Madrid i eliminar qualsevol capacitat de decisió. Per a conèixer de primera mà com s’ha fet la intervenció, hem entrevistat Josep Maria Argimon, subdirector del Servei Català de la Salut. Aquest ens s’encarrega de gestionar el pressupost de Salut: 2.000 milions, el més alt dels comptes de la Generalitat. Ens parla de burocratització, d’alentiment dels processos i de com algunes partides que ja estaven pressupostades estan en perill. El dia a dia del 155 i la intervenció econòmica de Cristóbal Montoro vista des de primer fila.

―Ja fa un mes que es va aplicar l’article 155. El Servei Català de la Salut funciona igual que abans de l’aplicació del 155?

―Bé, primer, quan parlem del 155, hem de tenir en compte un element que no es pot oblidar. El govern espanyol utilitza l’article 155 és per dir-nos que es restitueix la normalitat. Escoltin, destituir un govern legítimament escollit no és normal. S’utilitza la paraula normalitat perquè els serveis funcionen. Si ens cenyim a l’àmbit de la salut, evidentment que funcionen. Si nosaltres anem a un centre sanitari, ens atendran igual que ho fèiem fa dos mesos i igual que ho farem d’aquí a dos mesos. Algú es podia pensar que des del Servei Català de la Salut es donarien directrius de què no s’atengués la ciutadania? Però aquesta actitud de servei no es pot confondre amb l’acceptació del 155. Nosaltres no renunciem a tenir un govern legítim i el compromís vers els pacients no es pot entendre com a submissió.

―Parli’m d’afectacions concretes ha patit el servei.

―Doncs, com molta gent recorda, aquest govern va aprovar al parlament la llei d’accés universal a la sanitat. Aquesta llei s’elabora per a pal·liar els problemes que havia causat el decret del PP de l’any 2012, el qual laminava drets fonamentals a col·lectius molt vulnerables com immigrants sense papers però que residien al nostre país.

―Però el TC va suspendre aquesta llei.

―Sí. Llavors es va iniciar un procés de negociació entre el govern espanyol i la Generalitat. Clar, aquest procés de negociació ha quedat congelat, entre altres coses perquè el representant de la Generalitat és la ministra de Sanitat. I com es pot imaginar la gent, la ministra de Sanitat no discutirà amb si mateixa la llei d’accés universal. Per tant, aquesta llei està congelada.

―I està en risc?

―La ciutadania no ha de patir perquè des del Servei Català de la Salut no es donarà cap instrucció, cap ni una, per acomplir el decret del PP.

―Per tant, s’està aplicant?

―Al cent per cent. S’està aplicant i es continuarà aplicant.

―I si us diuen que ho deixeu de fer?

―Es continuarà aplicant.

―Com afecta la intervenció en el dia a dia?

―Sobretot ho notem en l’alentiment de les gestions perquè tenim molta més burocràcia. No tenim conseller, que és qui signa qualsevol document oficial. Llavors, només per a definir quin és el nou circuit de signatura de la ministra, que és qui substitueix el conseller, doncs hem tardat tres setmanes. La lentitud i la burocratització són les majors afectacions del 155 quant a feina diària. Però és que parlem molt del 155 i ens oblidem la intervenció econòmica del ministeri d’Economia i d’Hisenda. I aquí tenim molta més burocràcia associada a aquesta ordre.

―Per exemple?

―Qualsevol aparell o bé que nosaltres comprem pel servei, com per exemple una ressonància magnètica o un ecògraf, hem de fer una declaració responsable dient que aquests diners es destinen per això i no per alguna cosa il·legal que vagi en contra d’una sentència judicial. Per cada cosa que comprem. I la gent ja es pot imaginar la quantitat de coses que hem de comprar pels nostres centres sanitaris, pels nostres hospitals… Milers d’euros cada dia. És una feinada brutal. I també és important ressaltar que la Generalitat, en el mes de setembre, té un superàvit de 140 milions. I que la gent sàpiga que s’intervé econòmicament la generalitat el dia 15 de setembre quan la generalitat presenta números verds. Aquesta intervenció econòmica ens obliga a fer molts més papers que abans no fèiem i per tant, tota l’administració de la Generalitat va només encaminada a satisfer aquesta demanda burocràtica de l’estat i que ve de Madrid.

―I com esteu notant la intervenció pel que fa a la programació de projectes?

―Hi ha un element que no l’hem d’oblidar. Estem en un període electoral i això, en qualsevol moment, sense intervenció econòmica, tampoc no faríem projectes. Estaríem gestionant el dia a dia entre altres coses, perquè tens unes eleccions a la porta i hem d’esperar que l’equip polític que vingui, decideixi quina serà la política sanitària en els pròxims anys.

―L’atenció sociosanitària i la investigació són algunes de les branques més importants del Servei Català de la Salut. S’han vist afectades d’alguna manera?

―Hi ha crèdits econòmics que han d’anar als centres sanitaris i sobretot, cap a algun centre de recerca o organitzacions no governamentals, que estan retinguts. Llavors, hem de demanar que els exceptuïn i els diners puguin arribar a aquests centres. I això, altre cop suposa més feina afegida. I són diners que estan pressupostats i amb projectes aprovats. Però ells han fet una llista de partides que estan retingudes i els hem de dir per què els volem, hem de justificar per a què els farem servir i per què és urgent. Aquests diners estem convençuts que arribaran i alguns d’ells ja s’han alliberat. Però tot és més lent i genera incertesa a qui ha de rebre els diners. En alguns casos estem parlant d’entitats i organitzacions molt petites i molt dependents d’aquestes subvencions. Però repeteixo que no hem de patir. És un tema d’haver d’insistir més, de més feina i de més burocràcia, però aquests diners acabaran arribant.

―Posi’m un exemple?

―Doncs estem enviant un informe rere l’altre perquè es faci efectiu l’increment de les tarifes dels centres sociosanitaris. Són els diners que reben els centres per la contraprestació dels serveis que ens donen i que també havia de revertir en un augment de l’1% del salari dels treballadors. I estem esperant que aprovin un increment que ja estava aprovat. Ells, de moment, no ho veuen clar. Sóc optimista, però de moment els centres no tenen l’increment i els seus treballadors tampoc.

―I pel que fa als centres d’investigació?

―S’està notant bàsicament a l’IrsiCaixa, que es dedica sobretot a la investigació de la sida, ISGLobal, sobre salut internacional, i el CEEISCAT, que és el centre de vigilància epidemiològica del VIH i de malalties de transmissió sexual. Aquests també són diners que es desblocaran, sóc optimista. Però amb retard. Tot això són partides que ja s’haurien pogut solucionar fa més d’un mes.

―Temeu parlar amb aquesta claredat?

―No. Però és que em sobta molt aquesta idea de normalitat que s’està implantant.

—Potser el perill de tot plegat és que la gent normalitzi aquesta normalització del 155?

―Exacte. I sobre possibles represàlies. No. Jo vull entendre que Espanya és un país democràtic. Per parlar no hi ha d’haver represàlies.La societat, pensi el que pensi, aquí no hi entro, ha de saber que això no és normal. Destituir un govern no és normal. I és un perill important, perquè demà, a qualsevol altre lloc, això es podrà repetir.

—Si aquesta situació es prolongués, quina seria la conseqüència?

―S’ha dit que es retirarà el 155 quan tinguem govern i per tant, és d’esperar que sigui així. Ara, el dubte que tinc és si la intervenció econòmica es retirarà. Aquesta és la veritable intervenció del dia a dia de la Generalitat. I si no es retira, voldrà dir que no tenim autonomia ni tenim res. Aquesta és la que ens diu que hem de fer declaracions responsables i posar per escrit que no dedicarem un ecògraf a la independència. No ho diu exactament així, però el rerefons és aquest.

—I voldria dir que l’estat prendria les decisions per la Generalitat.

—Miri, a l’estat, existeix el que s’anomena el consell interterritorial que és on assisteixen els diferents consellers de salut i és un consell on es treballa per consens i cadascú expressa les seves idees. No sempre han de ser coincidents i si per exemple, set comunitats consideren que davant d’un projecte s’ha de fer un determinat tipus d’actuació ho fan, i si les altres volen fer-ho d’una altra manera, doncs ho fa. Nosaltres tenim discrepàncies en alguns temes com pot ser el decret de prescripció dels infermers, que és la capacitat que tenen per poder prescriure determinats protocols. A Catalunya tenim un decret i l’estat espanyol en prepara un altre. Doncs bé, allà nosaltres hem estat representat per l’estat, i els interessos i l’opinió que té Catalunya no són els mateixos que té Espanya. I ja s’ha fet una reunió d’aquest consell i la nostra opinió ha estat representada per l’estat. I això, no és normal. La representació política de la Generalitat avui està feta per l’estat i, això sí que no és cap descobriment, la Generalitat i l’estat, no sempre són coincidents en les seves opinions.

—Quina valoració féu de l’etapa de Toni Comín al capdavant de la conselleria?

—L’etapa Comín ha estat molt intensa perquè en divuit mesos crec que s’han fet projectes d’envergadura com la llei universal. Tot el que teníem planificat ho hem executat. Crec que a la vegada, s’ha fet un projecte de salut que ens permet, dins del que és el nostre sistema sanitari, aprofundir-lo. Ha estat una etapa francament bona. I personalment, des d’aquí vull enviar un record personal al conseller Comín. És un conseller molt intens i ha estat un període molt profitós tant professionalment, com personalment.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]