La Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir ahir a la nit un militant de la CUP durant un acte unitari del PDECat, ERC i la CUP a favor del referèndum. Va ser a la plaça de l’Assemblea de Catalunya, a la Sagrera. El jove, acusat d’atemptat contra agents de l’autoritat, ha passat la nit a la comissaria del cos policíac a la Zona Franca i avui l’han deixat en llibertat. Un grup de militants de la CUP l’ha esperat a la sortida.

Surt en llibertat el David després de passar la nit a comissaria. — Alerta Solidària (@AlertaSolidaria) September 17, 2017

Quan va arribar a l’acte, la Guàrdia Urbana va demanar la identificació a membres de l’organització. El militant de la CUP va preguntar-los per què i, després d’haver qüestionat els agents més d’una vegada, el van empènyer a terra i el van detenir. L’advocat del noi, Eduardo Calís, ha dit que ‘en cap moment’ l’activista es va negar a identificar-se, i ha explicat que l’empenta li havia causat una contusió al cap, per la qual cosa va passar per l’hospital. També ha explicat que el jove no havia estat pas citat davant el jutge.

L’advocat del noi denuncia que l’actuació de la policia és ‘absolutament desproporcionada contra la llibertat d’expressió’ i que és ‘un pas endavant en l’escala repressiva d’un estat d’excepció encobert’.

Aquesta no és la primera actuació repressiva de la Guàrdia Urbana a la ciutat de Barcelona. Ahir, uns agents van confiscar material de campanya del referèndum d’una paradeta del PDECat, per la qual la formació tenia permís del consistori.

