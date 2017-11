Els taxistes de tot el país estan cridats a una nova vaga de 24 hores avui contra l’eventual arribada al mercat de noves llicències VTC (de vehicle amb conductor professional). El sector porta mesos en peu de guerra per reclamar al govern espanyol que compleix amb la proporció 1/30 que fixa la llei entre les llicències de taxistes i de VTC. Els taxistes han mostrat reiteradament la seva preocupació davant la possibilitat que la justícia doni validesa a la concessió de milers de llicències VTC al conjunt de l’estat espanyol i que actualment es troben suspeses per litigis judicials. Aquestes llicències podrien ser utilitzades per empreses com Cabify o Uber, que els taxistes consideren ‘competència deslleial’. A Catalunya, hi ha unes tres mil llicències pendents de resolucions judicials. L’aturada ha començat aquesta matinada a les dotze i s’acabarà la matinada vinent a la mateixa hora.

Un dels darrers agreujants del conflicte ha estat la doble sentència del Tribunal Suprem espanyol, que ha dictat la concessió d’un total de vuitanta autoritzacions VTC que el 2014 havia denegat la Comunitat de Madrid. En les sentències, el Suprem espanyol subratlla que no entra a determinar la legalitat o no del decret 1057/2015, que estableix l’actual reglament de la Llei del Transport Terrestre, ja que les sol·licituds per aconseguir les llicències VTC examinades es van presentar anteriorment a la seva aprovació.

Justament ahir, davant del fracàs de les negociacions amb els taxistes, el Ministeri de Foment va emetre un comunicat assegurant que ‘ultima mesures urgents destinades a millorar la situació en el sector del taxi i en el del lloguer de vehicles amb conductor’. El ministeri afirma que ‘les recents sentències que atorguen noves llicències VTC són conseqüència del buit legal que es va produir després de l’aprovació en 2009 pel govern Zapatero de la Llei Òmnibus’.

Igualment, Foment apunta que l’Estat ‘s’ha personat en els procediments judicials actius relatius al buit legal creat per la Llei Òmnibus amb l’objectiu d’evitar la concessió de noves llicències VTC per aquesta via’ i que ‘es reforçarà la lluita contra el frau i intrusisme en la prestació d’aquest tipus de serveis’. El ministre Íñigo de la Serna ha admès que l’executiu espanyol no pot frenar les concessions de llicències VTC que faci el Tribunal Suprem i manté oberta la porta al diàleg amb els taxistes.

