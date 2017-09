Els sindicats UGT i Comissions Obreres del País Valencià han acordat aquest dimecres d’ajornar fins el 18 de novembre la manifestació per un finançament just, inicialment prevista per al 28 d’octubre. La decisió s’ha pres després de la reunió mantinguda pel secretari general d’UGT, Ismael Sáez, i el de CCOO, Arturo León, amb representants de tots els grups parlamentaris a les Corts Valencianes.

Durant la reunió, a la qual també ha assistit el president de la Confederació Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, els grups polítics han expressat la necessitat de comptar amb més temps per poder, a sol·licitud dels sindicats, traslladar als ajuntaments la demanda de què se sumin a la mobilització a través de mocions, segons que han informat fonts sindicals. Per a l’aprovació d’aquestes mocions cal esperar a la celebració dels plens municipals del pròxim mes.

Així mateix, les mateixes fonts han informat que el fet d’haver endarrerit el debat sobre el pressupost general de l’estat espanyol permet ajornament de tres setmanes per a ‘sumar tots els esforços possibles per reclamar tots a una veu el que per justícia li ve sent negat al País Valencià’.

