Una de les fixacions d’aquests dies de campanya del candidat del PP, Xavier Garcia Albiol, han estat els bombers catalans que han donat suport als presos polítics i al govern legítim. Ho vam veure amb les crítiques als bombers que van anar a donar sang a Brussel·les després de la gran manifestació per la República.

El procés cap a la independència ha estat i serà sempre no-violent i pacífic. No vessarem ni una gota de sang per la República Catalana: és massa valuosa. Això sí, la donarem! #NiUnaGotaVessada #7D #OmplimBrusselles #DónaSang @rac1 @enpeudepau @CroixRougeBE pic.twitter.com/wqYXHfaZDG — BombersIndependència 🎗️ (@ANC_Bombers) December 7, 2017

I ahir hi va tornar, criticant les bombers perquè va entendre que penjaven la gran pancarta en favor del presos polítics que fa dies que hi havia a la plaça Major de Vic. Ho va piular a Twitter:

La actuación de una parte de los bomberos de la Generalitat es una vergüenza democrática. Hoy colgando una pancarta en favor de “los presos políticos “con vehículos de trabajo. Espero que muy pronto evidencien que han dejado de ser impunes. pic.twitter.com/PHf2jfWWMH — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) December 10, 2017

I avui hi insistia en l’entrevista a RAC-1, en què fins i tot ha tingut el lapsus de dir que penjaven un cartell ‘en favor dels presos d’ETA’, tot i que de seguida ha rectificat. Els bombers l’han deixat en evidència quan li han recordat per Twitter que allò que feien a Vic era justament retirar la pancarta pel perill que hi havia pel fort vent.

Denunciem manipulació barroera. Els bombers no van posar cap pancarta, feia dies que hi era. Es va rebre avís de perill de caure pel vent. Estava recargolada i revolava. Per prevenció es va afermar i replegar. Les teves mentides no hauríen de quedar impunes @Albiol_XG pic.twitter.com/WZesXO7tNv — BombersIndependència 🎗️ (@ANC_Bombers) December 11, 2017

Tot plegat queda recollit i resumit en aquest vídeo:

⚠️🚒 BRUTAL: Els bombers despengen a Vic per SEGURETAT un cartell de “Llibertat presos polítics”. Així ho ha explicat Albiol a RAC1 i així ha estat el ZASCA dels bombers: pic.twitter.com/XVPOPdn7IA — CENSURAT NEWS (@MNAnoticies) 11 de desembre de 2017

Fins i tot el sindicat de la Guàrdia Civil AUGC va atacar els bombers en el mateix sentit que Albiol. I també ha tingut resposta:

¿Responsabilidades? Los bomberos de Vic (Barcelona) usando recursos y dinero público para colgar en la misma Plaza Mayor una pancarta a favor del independentismo. pic.twitter.com/AVNUvmsDJl — AUGC Guardia Civil (@AUGC_Comunica) December 11, 2017

Las torturas y las mentiras siempre tienen el mismo origen.

La pancarta hacía días que estaba puesta. Bomberos recibió aviso de peligro de caer por viento. Estaba retorcida y revoloteaba. Por prevención se afianzó y se recogió. Así la dejaron y así esta ahora. pic.twitter.com/ehVxXGRMDi — BombersIndependència 🎗️ (@ANC_Bombers) December 11, 2017

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]