El vice-president del govern, Oriol Junqueras, ha anunciat que el Tribunal Suprem havia admès a tràmit el recurs contra l’acord del consell de ministres espanyol per a la intervenció econòmica de la Generalitat. D’aquesta manera, la intervenció queda suspesa cautelarment, segons que assegura Junqueras, tot i que el Suprem ho nega. ‘Per moltes provocacions i traves que ens vagin posant no alteraran la serenitat de les nostres respostes’, ha dit el vice-president. I ha reblat: ‘què tenen a veure una factura d’un Paracetamol i un referèndum?’.

▶️@junqueras:“el Tribunal suprem ha admès a tràmit el recurs d la Generalitat contra l’acord dl Consell d Ministres i per tant queda suspès” pic.twitter.com/NkdYdhhPFx — Govern. Generalitat (@govern) September 19, 2017

Junqueras ha argumentat que si algú dubtava de la gestió econòmica de la Generalitat preguntés als proveïdors per què cobraven a trenta dies, i ha afegit que el govern espanyol utilitzava una llei d’estabilitat pressupostària per a aconseguir objectius polítics. ‘Exercirem les nostres funcions amb normalitat. Des d’un punt de vista de sentit comú no hi ha cap motiu perquè la Generalitat desenvolupi les seves funcions. ‘Hem reduït el 85% del dèficit de totes les administracions públiques de l’estat espanyol. Ens han de venir a donar a lliçons?‘.

La mesura de Montoro

El ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, va anunciar divendres que posaria en marxa un sistema de control de pagaments per a intervenir econòmicament la Generalitat i evitar que cap euro servís per a finançar l’1-O. Va explicar que el sistema serviria perquè l’estat espanyol substituís la Generalitat en la majoria dels pagaments.

El ministre va exigir al govern que comuniqués tots els préstecs pendents perquè volia verificar que no es dediquessin recursos a la preparació del referèndum, que va titllar d’‘activitat il·legal’, i li va donar quaranta-vuit hores a partir de la publicació de l’acord al BOE perquè satisfés totes les peticions del govern espanyol.

