El jutge del Tribunal Suprem espanyol Pablo Llarena ha acordat de retirar les ordres de detenció que la jutgessa de l’Audiència Carmen Lamela va emetre contra el president Carles Puigdemont i els consellers Toni Comín, Meritxell Serret i Clara Ponsatí. I ha dit que es comuniqui aquesta decisió a la justícia belga, que el dia 14 vinent havia de comunicar si acceptava la petició d’extradició.

Justament per això Llarena ha mogut fitxa, perquè una eventual decisió del jutge belga dictaminant que el president i els consellers no podrien ser jutjats per rebel·lió ni per sedició, no li limiti la capacitat d’actuació contra ells.

En la resolució, el magistrat argumenta que desisteix de la col·laboració de la justícia belga perquè, després d’haver estat emeses les ordres, s’ha definit que els fets que s’investiguen s’han dut a terme de manera ‘concertada per part de tots els investigats’ i que, per tant, considera que tots han de formar part d’una ‘unitat jurídica inseparable’ que s’ha d’instruir al Suprem. És a dir, no vol que la justícia belga decideixi sobre la situació de Puigdemont i els altres quatre consellers destituïts. En la resolució, a més, Llarena posa de manifest que tots ells han mostrat ‘la intenció de retornar a Espanya amb la finalitat de prendre possessió i exercir uns càrrecs electes’ ja que s’han presentat a les eleccions del 21-D.

Si vénen, els detenen

El jutge ha retirat només l’ordre europea de detenció, però no pas l’ordre de detenció espanyola, de manera que, en cas que tornessin a Catalunya, podrien ser immediatament detinguts, segons que ha recordat l’advocat de Puigdemont Jaume-Alonso Cuevillas en declaracions a Catalunya Ràdio.

Vegeu el comunicat del Tribunal Suprem espanyol:

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]