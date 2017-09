El primer ministre del Canadà, Justin Trudeau, ha assegurat que ‘el dret a l’autodeterminació dels pobles és important’. Preguntat per l’1-O i la situació a Catalunya, Trudeau ha evitat valorar el que considera un procés inter” però ha defensat el dret a l’autodeterminació. ‘He viscut moltes batalles referendàries com a ferm quebequès, i una de les coses que s’esperen és que els altres països no s’impliquin en els processos interns’, ha assegurat durant una conferència de premsa a Ottawa. ‘No tinc comentaris a fer sobre la situació a Espanya’, ha remarcat. Tot i això, ha dit estar ‘convençut’ de la importància del dret a l’autodeterminació, que ha recordat que el Canadà sempre ha respectat.

‘Sempre hem estat convençuts que el dret dels pobles a l’autodeterminació és important’, ha dit, quan els periodistes li han insistit sobre la situació a Catalunya i la reacció de l’Estat espanyol. ‘És certament una cosa que sempre hem respectat pel que fa al Canadà, però no tinc comentaris a fer sobre la situació a Espanya’, ha reiterat.

Interpel·lat pel cas català

Ahir un diputat del Bloc Quebequès, Xavier Barsalou–Duval, va preguntar a Trudeau sobre la situació política de Catalunya. Després d’explicar que el poble català ha decidit d’exercir el dret d’autodeterminació, denunciava les ‘repressions exercides per Madrid enfront dels principis democràtics i fonamentals’. També recordava les amenaces als mitjans de comunicació i als més de 700 batlles.

Per tot plegat, es preguntava: ‘On anirà a parar això? Veurem les butlletes de votació a la boca del canó?’. Finalment, deia que el primer ministre s’adreçarà a l’ONU i li preguntava si pensava a denunciar el ‘règim del terror’ del govern espanyol. I sentenciava: ‘Això és el mínim que podem esperar d’algú que es consideri demòcrata’.